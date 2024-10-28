M1²¦¼Ô¡¢¾×·â¤ÎàµïÌ²¤ê¼Ì¿¿á¤Ë¥Î¥Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£M-1²¦¼Ô¤ÎàµïÌ²¤êÃæá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥Ö¤Ï¡¢¡Ö¶ÚÆùÁÈ¿¥¤¬²¾Ì²¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö#¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡Ö#¶Ó¸ñ¤Þ¤µ¤Î¤ê¤µ¤ó¡×¡Ö#¥Æ¥ì¥ÓÀéÄ»¡×¡Ö#Ç¤é¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Á´¿È¥¿¥¤¥Ä¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¤Î·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¯¥»¤¬¥¹¥´¥¤¡ª¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÃ¬¿²Æþ¤ê¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç1ÈÖ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ó¸ñ¤Ï¡¢2021Ç¯12·î¤ËM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£