Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÄÔ¸µÀ¶ÈþÂåÉ½Âå¹Ô¡£³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤ËÀ¼¤¬¶Á¤­ÅÏ¤Ã¤¿

¼Ì¿¿³ÈÂç

½°±¡Áª¤Î³«É¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿2024Ç¯10·î27ÆüÌë¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞËÜÉô¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡¢ÄÔ¸µÀ¶ÈþÂåÉ½Âå¹Ô¤Î¡Ö²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Í¤ó¡¢Â­Î©¤µ¤ó¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤­ÅÏ¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÅÞ´´Éô¤¬ÃÅ¾å¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ËÃæ·Ñ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¡ÖÃÏÀ¼¡×¤·¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤­¤ê¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¼¤À¡£

¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë½êÂ°¤·¡¢½°±¡²ò»¶¤ÇµÄ°÷¤ò°úÂà¤·¤¿Â­Î©¹¯»ËÁ°½°±¡µÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÔ¸µ»á¤ÎÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¡Ø2ÅÙ¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ù¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×

ÄÔ¸µ»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¡ÖÁíÁªµóÆÃÈÖ¡Ønews¥é¥ó¥Ê¡¼SP¡Ù¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤³¤È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬Â­Î©»á¤À¤Ã¤¿¡£

ÄÔ¸µ»á¤Ï21Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÂçºå10¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬¡¢°Ý¿·¿·´é¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÃÓ²¼Âî»á¤ËÇÔ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»²±¡¤ËÅ¾¤¸¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£Â­Î©»á¤Ï¤³¤Î·Ð°Þ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£

¡Ö»ä¤âÃÏ¸µ¡¢Âçºå¤ÎËÌÂçºå¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÓ²¼¤µ¤ó¡¢°Ý¿·¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÔ¸µ¤µ¤ó¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦1²óÂçºå10¶è¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø2ÅÙ¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ù¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡×

ÄÔ¸µ»á¤¬¡Ö²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Í¤ó¡©Â­Î©¤µ¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ÎÅÓÃæ¤Ç³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤È¡¢Â­Î©»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢½°µÄ±¡¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£

3ÉÃÄÀÌÛ...¡ÖÂ­Î©¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×

ÄÔ¸µ»á¤Ï3ÉÃ¤Û¤É¤ÎÄÀÌÛ¤Î¸å¤Ë¡¢

¡Ö»ä¤Ïº£¤Ç¤¹¤Í¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤â¡¢¤¢¤Î»²µÄ±¡¤ÇÁ´¹ñ²ó¤Ã¤Æ²¼»Ù¤¨¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢Â­Î©¤µ¤ó¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×

¤ÈÈ¿±þ¡£Â­Î©»á¤¬

¡ÖÍ­¸¢¼Ô¤ÎÀ¼¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤ò»î¤ß¡¢ÄÔ¸µ»á¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡¢Ê¹¤¤¤È¤­¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸°Ñ°÷ ·ó ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¹©Æ£Çî»Ê¡Ë