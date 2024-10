ジェラピケ×セサミストリートのコラボアイテム第2弾リリース!メインヴィジュアルモデルは本田翼さん

人気ルームウエアブランド「ジェラート ピケ」が、世界中で愛される「セサミストリート」とのコラボレーションアイテム第2弾をリリース!今回のテーマは「眠りにつくまでの至福の時」。第1弾よりさらにパワーアップして、ルームウェアや雑貨のほか、寝具やペットアイテムまで全67アイテムがラインナップ。また、今回は本田翼さんがメインヴィジュアルモデルを務めている。ここからは、本田さんのかわいい着こなしとともに全アイテムを紹介していこう。

「モチーフジャガードプルオーバー&ロングパンツセット」(1万5400円)

「【HOMME】モチーフジャガードプルオーバー&ロングパンツセット」(1万6500円)

「【KIDS】モチーフジャガードプルオーバー&ロングパンツセット」(1万3970円)

「パーカ&ショートパンツセット」(1万8480円)

「【KIDS】パーカ&ショートパンツセット」(1万5290)

「【BABY】ロンパース」(9790円)

「【BABY】ポンチョ」(9240円)

「【BABY】ソックス」(3630円)

「総柄プルオーバー」(6160円)、「総柄ロングパンツ」(6710円)

「【HOMME】総柄プルオーバー」(6710円)

「【KIDS】総柄プルオーバー」(4950円)

「【BABY】総柄ロンパース」(6380円)

「モチーフジャガードショールカーディガン」(1万3970円)

「ストライプタオルローブ」(1万7490円)

「バスタオル」(4620円)

「ワンポイントプルオーバー」(5940円)

「クッキーモンスター ティッシュケース」(1万560円)

「ヘアバンド」(3740円)

「ソックス」(3190円)

「ポーチ」(4950円)、「ティッシュポーチ」(3960円)

「トートバッグ」(3740)

「ピロー型ポーチ」(4950円)

「ハンドタオル」(1430円)

「マグカップ」(4290円)

「マルチカバー」(1万3640円)

「寝具3点セット」(1万7820円)

「ダイカットクッション」(1万2540円)

「ケープ」(6600円)

「ジャガードプルオーバー」(5940円)

「カットソープルオーバー」(4180円)

■どのキャラクターがお好み?4種類のセットアップまず紹介するのは、ジェラート ピケらしい優しいカラーをベースにした「モチーフジャガードプルオーバー&ロングパンツセット」(1万5400円)。プルオーバーには、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーの4種類のオリジナルアートワークがジャガードで表現されている。ゆったりとしたリラックスシルエットで、着心地抜群。家でのんびり過ごす時間はもちろん、寝る前のリラックスタイムにもぴったり。メンズサイズ、ジュニアサイズ、キッズサイズも展開されているので、家族みんなでおそろいコーデを楽しめる。■ふわもこ素材で極上の肌触り! パーカ&ショートパンツセットジェラート ピケの代名詞とも言える、ふんわりと上質なもこもこ感が人気のジェラート素材を使用した「パーカ&ショートパンツセット」(1万8480円)。袖とショートパンツのヒップポケットには、エルモが大切にしているぬいぐるみのベビー・デイビッド、クッキーモンスターが大好きなクッキーのジャガードがデザインされている。こちらもメンズサイズ、キッズサイズ、ベビーサイズ「 ロンパース」(9790円)を用意。ベビーサイズは、ロンパースのほか、「ポンチョ」(9240円)や「ソックス」(3630円)も展開されているので、赤ちゃんの全身セサミストリートコーデも叶う。■HAPPYな総柄プリントにほっこり3つ目に紹介するのは、ジェラート ピケらしいHAPPYなカラーリングで描かれた、総柄プリントのシリーズ。「総柄プルオーバー」(6160円)と「総柄ロングパンツ」(6710円)は、ベッドに入る準備をしているエルモやクッキーモンスターなど、このコラボレーションのために特別に描き起こされたオリジナルのアートワークを使用している。カラーはオフホワイトと、ストライプ柄が入ったピンクの2色展開。どちらも優しい色合いで、リラックスした雰囲気を演出してくれる。こちらもメンズサイズ、キッズサイズ、ベビーサイズ「総柄ロンパース」(6380円)とのリンクコーディネートが可能。■彼とおそろい! ユニセックスアイテムで気分上々ここでは、ユニセックスで使える3アイテムを紹介!さらっとした肌触りのパウダー素材を使用したリブ編みの「モチーフジャガードショールカーディガン」(1万3970円)は、背中に、お風呂が大好きなアーニーと親友のバートがバブルバスで楽しそうに過ごす姿をジャガードで表現。さわやかなオフホワイトとブルーの2色展開で、総柄アイテムの上に羽織ってもかわいい。同じく、アーニーとバートをフィーチャーしたふんわり柔らかいタオル素材の「ストライプタオルローブ」(1万7490円)も見逃せない。爽やかな印象のストライプ柄と、ポケットや袖にあしらったグラフィックがポイントに。同柄の「バスタオル」(4620円)もあるので、バスタイムの後、合わせて使ってみたい。さらに、エルモやクッキーモンスターたちが、ひとつの大きなベッドでパジャマパーティをしているプリントをあしらった「ワンポイントプルオーバー」(5940円)も登場。ゆったり着られるシルエットで、おやすみ前のひとときにぴったり。■ルームウェアと一緒に楽しみたい雑貨たちルームウェアと一緒に楽しみたいのが、ヘアバンドからインテリアグッズまでバラエティ豊かな雑貨たち。「クッキーモンスター ティッシュケース」(1万560円)は、ふんわりもこもこジェラート素材を使用。枕を背に寝そべりながらクッキーを頬張る姿が愛らしく、インテリアとしても存在感抜群だ。前回も大人気だった「ヘアバンド」(3740円)は、クッキーモンスターやエルモを立体的にデザイン。まるで彼らに包み込まれているような着用感を楽しめる。ソックスも同様に、立体的なエルモの目と鼻やクッキーモンスターの大好きなクッキーがポイントに。そのほか、「ポーチ」(4950円)や「ティッシュポーチ」(3960円)、「トートバッグ」(3740)、「ピロー型ポーチ」(4950円)、「ハンドタオル」(1430円)、「マグカップ」(4290円)など、さまざまな雑貨が展開されている。どれも本コラボのために描き下ろされたオリジナルアートワークを使用しており、ギフトにも最適。■夢の中でもエルモやクッキーモンスターと一緒! 寝具シリーズ第2弾では寝具シリーズが初登場。「マルチカバー」(1万3640円)は、エルモとクッキーモンスターのジャガード部分にジェラート素材を使用し、立体感を表現。柔らかなベビモコ素材の肌触りと、ジェラート ピケらしいパステルカラーの色合いが、寝室に癒しをもたらしてくれる。シングルサイズの掛けカバー、ボックスシーツ、ピローケースの「寝具3点セット」(1万7820円)は、ベッドに入る準備をしているエルモ、クッキーモンスターなどを描いたオリジナルアートワークがプリントされている。本商品だけのオリジナルパッケージに入って届くので、ギフトにもおすすめ。さらに、エルモの笑顔がキュートな「ダイカットクッション」(1万2540円)も登場。マチ付きでしっかり厚みがあるので、抱き心地も◎。ソファに置いてインテリアとして楽しむのはもちろん、お昼寝の際の枕代わりにしてもよさそう。■愛犬がエルモに変身?ペットとリンクコーデを楽しもう最後に、ペット用アイテムもご紹介。犬猫用「ケープ」(6600円)は、フードにエルモやクッキーモンスターの目を立体的にデザイン。かわいいなりきりコーデが楽しめる。お腹周りはベルト付きで、歩いてもずれにくい工夫もあり。ほかにも、エルモやクッキーモンスターの絵柄がキャッチーな犬猫用「ジャガードプルオーバー」(5940円)や、総柄プリントの「カットソープルオーバー」(4180円)もラインナップ。これらのアイテムは、体型に合わせてサイズを選べるので、愛犬・愛猫にぴったりのものが見つかるはず。■いよいよ発売! 気になる日程と取扱店をチェックこのジェラート ピケ×セサミストリートのコラボレーションアイテムは、2024年11月6日(水)より、ジェラート ピケ全国直営店、公式オンラインストア、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」で発売される。さらに、セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店では2024年11月1日(金)のオープンより、セサミストリートマーケット オフィシャルオンラインストアでは2024年11月1日(金)12時から先行発売を実施予定。いち早く手に入れるチャンスをお見逃しなく。人気アイテムは早々に売り切れる可能性もあるので、お目当ての商品を確実に手に入れたい人は、発売と同時にチェックしよう。また、一部の商品は取り扱いのない店舗もあるそうなので、事前に電話で在庫確認をするのも一案だ。優しい色合いで彩られた「SESAME STREET meets GELATO PIQUE」。この冬は、セサミストリートの仲間たちと一緒に心温まる至福のおうち時間を過ごそう。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.(C)2024 Sesame Workshop. All rights reserved.