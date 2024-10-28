ºÚ¡¹½ï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò±öÌî±Íµ×¤¬ÆÃÀ½¥±ー¥¤Ç½ËÊ¡¡¡¡Ö»ä¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÌµÇ½¤ÎÂë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÚ¡¹½ï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡¢±öÌî±Íµ×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±ー¥¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§µÓËÜ²È¡¦º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¡ÈÄ¶¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥é¤ÎÄ´ÏÂ¡É¡¡¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï²è´üÅª¤ÊÄ«¥É¥é¤Ë
¡¡½÷À¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡ØKiss¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¤Î¤Ï¤ó¤¶¤Ä«Ì¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¡£ÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é°ì¸«Ä¶ÍÇ½¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¤Ï¾×·âÅª¤ËÌµÇ½¤Ç¤¢¤ëÂëÌî¥Ä¥á»Ò¡ÊºÚ¡¹½ï¡Ë¤È¡¢ÂëÌî¤ÎÆ±´üÆþ¼Ò¤Ç¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÌµÇ½¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤Ï»Å»ö¤¬½ÐÍè¤ëó´ÅÄÆ»¿Í¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤¬ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤È¤·¤Æ´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡10·î28Æü¤Ç36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëºÚ¡¹½ï¡£¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸²ñ¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î4ÆüÁ°¤Ë¡ØÌµÇ½¤ÎÂë¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÌòÌ¾¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡ØÌµÇ½¤ÎÂë¡Ù¤Î¥í¥´¡¢¤½¤·¤Æ·àÃæ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡ØÌµÇ½¤ÎÂë¡ÙÆÃÀ½¥±ー¥¤ò±öÌî¤¬±¿ÈÂ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Î©ÂÎ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÌò¤ò¤ä¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌµÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿ºÚ¡¹½ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÚ¡¹½ï¤È±öÌî¤Ï¡Ö¥±ー¥¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥±ー¥¤ËÌ´Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢±öÌî¤¬°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¼«Á°¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢µÇ°»£±Æ¤ò»Ï¤á¤ë°ìËë¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë