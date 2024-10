■岩田剛典、三代目 J SOUL BROTHERSのメンバー集合ショット公開

【画像】岩田剛典ライブオフショット/OMI、佐藤大樹(FANTASTICS)公開のグループの垣根を超えたコラボショット

三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が自身のInstagramを更新。10月26日・27日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催された、EXILE TRIBEが総出演するライブイベント『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』を終え、「Thank you for 2days」とファンに感謝を綴った。

公開された写真は、レザージャケットにスパンコールがたくさんついたデニムを着用した岩田が椅子に座り足を組んだ鏡越しの自撮りショット(1枚目)、ドアップの自撮りショット(2枚目)、白タンクトップ姿でペットボトルの水を飲んでいる姿(4枚目)、上裸&ネックレス姿でピースをしているカメラ目線ショット(6枚目)など全7枚。

三代目 J SOUL BROTHERSは11月16日より、ニューアルバム『ECHOES of DUALITY』(11月13日リリース)を引っ提げたドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 “ECHOES OF DUALITY”』の開催を予定しており、岩田は「来月ツアーで待ってます」と呼びかけた。

また、X(旧Twitter)でも同ライブのオフショットを公開。小林直己、山下健二郎、ELLY、EXILE NAOTOとの5ショット(1枚目)、今市隆二とØMIを加えた7ショット(2枚目)を披露している。

ファンからは「爆イケ」「あいかわらずの美男」「かっこ良すぎて目覚めた」「刺激強すぎ」「破壊力やばい」「眼福でございます」といった声が殺到している。

■三代目 J SOUL BROTHERS・ØMI、FANTASTICS・佐藤大樹はグループの垣根を超えたコラボショット公開

三代目 J SOUL BROTHERSのØMIは自身のInstagramにて、EXILE TAKAHIRO&川村壱馬(THE RAMPAGE)との笑顔ショット、吉野北人(THE RAMPAGE)との肩組み2ショットなどを公開。

また、FANTASTICSの佐藤大樹も自身のInstagramにて、岩田やØMI、陣(THE RAMPAGE)、同グループの八木勇征との2ショットなど多数のオフショットを3回に分けて投稿。「あんなに素敵すぎるライブを開催できるLDHを僕は心から誇りに思います」と熱い思いも綴っている。

他にも、出演アーティストらがそれぞれのSNSでオフショットを続々公開中。EXILE TRIBEの総勢12グループが集結した熱い2日間の裏舞台を垣間見ることができる。