10月21日から27日の期間では、良血3億円ホースのテンカハル(牡6、栗東・矢作芳人厩舎)、一族に重賞活躍馬が数多いラリュエル(牝5、栗東・矢作芳人厩舎)、ダート短距離で4勝を挙げたエリモグリッター(セ7、美浦・菊川正達厩舎)などがJRAの競走馬登録を抹消されている。

収得賞金200万円以上の抹消馬一覧は下記の通り。

■10月23日

アカザ

アップデート

ヴォードヴィル

エリモグリッター

ジューンアマデウス

セイウンダマシイ

チークタイム

ナリタザクラ

バスドラムガール

パノティア

ベストフィーリング

ベルウッドグラス

モントブレッチア

ロッククリーク

■10月24日

グローリアスカペラ

ターンソウル

ティファニードンナ

ディベルティール

デルマオニキス

テンカハル

ミツカネジェミニ

メイショウモモタ

モカフラワー

ラリュエル

リュウ

レイニングキャット

ロールハーアイズ

■10月25日

スーパーリベロ

タリア

ナックドロップス

フレンドパル

メイショウドヒョウ

ヤマニンプレシオサ

ユイ

■10月26日

ベルウッドワン

ボールドトップ

メイショウゴルシ

リックスター

■10月27日

ミスズグランドオー

ラスブリサス

(JRAのホームページより)