【先週のJRA抹消馬】3億円ホースのテンカハル、良血馬ラリュエルなど
10月21日から27日の期間では、良血3億円ホースのテンカハル(牡6、栗東・矢作芳人厩舎)、一族に重賞活躍馬が数多いラリュエル(牝5、栗東・矢作芳人厩舎)、ダート短距離で4勝を挙げたエリモグリッター(セ7、美浦・菊川正達厩舎)などがJRAの競走馬登録を抹消されている。
収得賞金200万円以上の抹消馬一覧は下記の通り。
■10月23日
アカザ
アップデート
ヴォードヴィル
エリモグリッター
ジューンアマデウス
セイウンダマシイ
チークタイム
ナリタザクラ
バスドラムガール
パノティア
ベストフィーリング
ベルウッドグラス
モントブレッチア
ロッククリーク
■10月24日
グローリアスカペラ
ターンソウル
ティファニードンナ
ディベルティール
デルマオニキス
テンカハル
ミツカネジェミニ
メイショウモモタ
モカフラワー
ラリュエル
リュウ
レイニングキャット
ロールハーアイズ
■10月25日
スーパーリベロ
タリア
ナックドロップス
フレンドパル
メイショウドヒョウ
ヤマニンプレシオサ
ユイ
■10月26日
ベルウッドワン
ボールドトップ
メイショウゴルシ
リックスター
■10月27日
ミスズグランドオー
ラスブリサス
(JRAのホームページより)