SEVENTEENのドキュメンタリーを日本初放送！ナムグン・ミン主演ドラマも…11月の衛星劇場は話題作が続々

◆SEVENTEENのドキュメンタリー&バラエティを放送

11月の衛星劇場は、SEVENTEENのドキュメンタリーを日本初放送! さらに、SEVENTEEN出演バラエティや人気ドラマ「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」、CNBLUEのジョン・ヨンファのソロライブなどを放送。来年デビュー10周年を迎えるSEVENTEEN。「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」のスタートも近づく8日、彼らのドキュメンタリー番組「マジックアワー ザ・SEVENTEEN」を日本初放送。

◆ナムグン・ミン主演「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」がスタート

◆アイドル&俳優のバラエティが続々

◆CNBLUE ジョン・ヨンファのライブ映像も

◆「田代親世の韓流総決算2024」の放送が決定!

今年、2日間で14万人を動員した日産スタジアム公演の模様やバックステージでの素顔、神奈川・横浜をSEVENTEEN色に染めた「SEVENTEEN ‘FOLLOW' THE CITY YOKOHAMA」プロジェクトの様子を盛り込んだ充実の内容。彼らが語るステージや、CARAT(SEVENTEENのファンの愛称)への思いに触れれば、SEVENTEENがここまで愛される理由が見えてくるはずだ。また「SEVENTEENセレクション」と題して、彼らの出演バラエティ番組を多数放出。秋田県でさまざまなクエストに挑んだ「SEVENTEENのある素敵な日 in JAPAN」他、「知ってるお兄さん #192、#252【SEVENTEEN出演回】」「マイリトルTV〜スターが番組プロデュース! #59、#60【SEVENTEEN出演回】」を放送する。13人の底抜けに明るい姿に元気がもらえること間違いなし!ドラマは、「2023MBC演技大賞」で8冠、「第60回百想芸術大賞」を受賞した「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」がスタート。17世紀に起こった丙子の乱を背景に、世間知らずなお嬢様とミステリアスな男性が愛を育んでいくロマンス時代劇で、ナムグン・ミンが10年ぶりの時代劇に出演したことでも話題に。1話から伏線が散りばめられた緻密なストーリーと、ナムグン・ミン演じる主人公が愛する人を守り抜こうとする姿に、回が進むたび夢中に。特に、14話以降は毎話滝涙必至だ。12月には「韓流スタージャックS★ナムグン・ミン」(2015年)を放送するので、お楽しみに。普段から仲の良いことで知られる少女時代のテヨンとSHINeeのキーが出演するバラエティ「テヨン&KEYのテンキーボックス」は、ファンから寄せられたさまざまな質問に回答するトーク番組。思い出話に花を咲かせたり、ミニゲーム対決をしたり、抜群のコンビネーションで盛り上がる。2人が考える初デートプランは必見!EXOがあみだでプランを決めながら旅行を楽しむバラエティ番組「EXOのあみだで世界旅行」は、巨済&統営編がスタート。スホ、シウミン、ベクヒョン、チェン、チャンヨル、ディオ、セフンの7人が、ミッションゲームやグルメを楽しみながら、夏を満喫する。ボトルキャップ落としゲームでは、すっぴん姿のシュールな戦いに笑いが止まらない。戦場サバイバルゲームでは、戦闘モードでガチ対決を繰り広げる。キム・ナムギルが、親友のイ・サンユンとともにさまざまな人に出会い、悩みの答えを探っていくバイク旅行記「キム・ナムギルの何かは残そう」は、1ヶ月で全話を一挙放送。最終話では、済州島で競走馬を育てるアイルランド出身の神父とともに、人生の意味について考える。3日の午後3時30分からは、CNBLUEのフロントマンで、ソロアーティストとしても活動するジョン・ヨンファのソロライブを3本オンエア。「ジョン・ヨンファ(from CNBLUE) JAPAN CONCERT 2017 “Summer Calling」から、「JUNG YONG HWA JAPAN CONCERT 2020 “WELCOME TO THE Y'S CITY”(2022年振替公演)」、最新ライブ「2024 JUNG YONG HWA SOLO TOUR IN JAPAN “Your City” BIRTHDAY PARTY」まで、ソロアーティストとしての進化を感じさせる3本。彼の全力投球のパフォーマンスとウィットに富んだ日本語トークで、心も体も熱くなってほしい。今年も年末恒例のスペシャル番組「田代親世の韓流総決算」を12月に放送。20年目を迎える今年は、「2024年ベスト・韓流トピックス」と「20年の思い出」を衛星劇場ホームページで募集。ぜひご参加ください!( アンケートの応募はこちらから

■放送情報

【SEVENTEEN特集】

「知ってるお兄さん」【SEVENTEEN出演回】

#192:11月6日(水)深夜1:00〜、11月24日(日)午後2:00〜

#252:11月7日(木)深夜1:00〜、11月24日(日)午後3:45〜

出演:SEVENTEEN、ヒチョル(SUPER JUNIOR) ほか



「マジックアワー ザ・SEVENTEEN」※日本初放送

11月8日(金)午後10:00〜

11月24日(日)午後8:30〜

出演:SEVENTEEN



「マイリトルTV〜スターが番組プロデュース!」【SEVENTEEN出演回】

#59

11月13日(水)深夜1:00〜

11月24日(日)午後5:30〜



#60

11月14日(木)深夜1:00〜

11月24日(日)午後7:00〜

出演:SEVENTEEN ほか



「SEVENTEENのある素敵な日 in JAPAN」

11月21日(木)放送スタート!

毎週(木)午後11:00〜

再放送 翌週(水)午後1:00〜

出演:SEVENTEEN



【韓国ドラマ】

「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」

11月18日(月)放送スタート!

毎週(月)午後11:00〜 ※2話連続放送

再放送 毎週(日)午前6:45〜 ※2話連続放送



出演:ナムグン・ミン、アン・ウンジン、イ・ハクジュ、イ・ダイン

演出:キム・ソンヨン、イ・ハンジュン、チョン・スジン/ 脚本:ファン・ジニョン



【バラエティ番組】

「キム・ナムギルの何かは残そう」

11月6日(水)アンコール放送スタート!

毎週(水)(木)深夜0:00〜

出演:キム・ナムギル、イ・サンユン



「EXOのあみだで世界旅行〜巨済&統営編〜」

11月17日(日)放送スタート!

毎週(日)深夜0:00〜

再放送 翌週(土)午前8:00〜

出演:スホ、シウミン、ベクヒョン、チェン、チャンヨル、ディオ、セフン



「テヨン&KEYのテンキーボックス」

11月27日(水)放送スタート!

毎週(水)午後11:00〜

出演:テヨン(少女時代)、キー(SHINee)ほか



【K-POPコンサート】

「ジョン・ヨンファ(from CNBLUE) JAPAN CONCERT 2017 “Summer Calling”」

11月3日(日)午後3:30〜

出演:ジョン・ヨンファ(from CNBLUE)



「JUNG YONG HWA JAPAN CONCERT 2020 “WELCOME TO THE Y'S CITY”(2022年振替公演)」

11月3日(日)午後5:00〜

出演:ジョン・ヨンファ(from CNBLUE)



「2024 JUNG YONG HWA SOLO TOUR IN JAPAN "Your City" BIRTHDAY PARTY」

11月3日(日)午後7:00〜

出演:ジョン・ヨンファ(from CNBLUE)



★CS「衛星劇場」を見るには?

「衛星劇場」は、スカパー!、J:COM、ひかりTV、その他ケーブルテレビ局にてご視聴頂けます。すでにCS放送をご視聴・ご契約の方は、ご契約のところに「衛星劇場」を追加でお申し込みください。

未加入、もしくはご不明な方は、まずはスカパー! が映るかをチェック!

視聴方法はこちら



【衛星劇場カスタマーセンター】

電話番号 0570-001-444

受付時間 10:00〜20:00(年中無休)

(IP電話専用 03-6741-7535)



■関連サイト

衛星劇場ホームページ