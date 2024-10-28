巨人は28日、来季のコーチングスタッフを発表した。

今季までオイシックスの監督を務めた橋上秀樹氏（58）が作戦戦略コーチで入閣。亀井善行外野守備兼走塁コーチ（42）が打撃コーチ、古城茂幸3軍打撃コーチ（48）が内野守備コーチに配置転換。女子チームのコーチを務めていた松本哲也氏（40）が外野守備兼走塁コーチに就任した。

川相昌弘内野守備コーチ（60）は2軍野手総合コーチ、矢野謙次打撃コーチ（44）は2軍打撃チーフコーチに配置転換。安藤強2軍ヘッドコーチ（60）はフロントに転任する。

金城龍彦3軍外野守備兼走塁コーチ（48）は3軍野手総合コーチに配置転換。今季限りで引退する立岡宗一郎（34）が3軍外野手守備兼走塁コーチに就任する。

来季コーチングスタッフは以下のとおり。氏名の前の数字は背番号、○は新任、□は復帰。

【1軍】

監督 83 阿部 慎之助

ヘッド兼打撃チーフコーチ 76 二岡 智宏

作戦戦略コーチ 75 橋上 秀樹○

総合コーチ 74 村田 善則

打撃コーチ 79 亀井 善行

内野守備コーチ 86 古城 茂幸

外野守備兼走塁コーチ 92 松本 哲也□

投手チーフコーチ 81 杉内 俊哉

投手コーチ 77 内海 哲也

バッテリーコーチ 88 実松 一成

【2軍】

2軍監督 73 桑田 真澄

野手総合コーチ 75 川相 昌弘

打撃チーフコーチ 80 矢野 謙次

打撃コーチ 87 橋本 到

投手チーフコーチ 71 山口 鉄也

投手コーチ 72 大竹 寛

内野守備兼走塁コーチ 85 脇谷 亮太

外野守備兼走塁コーチ 82 鈴木 尚広

バッテリーコーチ 89 加藤 健

【3軍】

3軍監督 70 駒田 徳宏

野手総合 103 金城 龍彦

投手チーフコーチ 100 三沢 興一

投手コーチ 104 野上 亮磨

内野守備兼走塁コーチ 105 吉川 大幾

外野守備兼走塁コーチ 107 立岡 宗一郎○

バッテリーコーチ 102 市川 友也

【巡回】

巡回投手コーチ 84 久保 康夫

巡回打撃コーチ 110 ゼラス・ウィーラー