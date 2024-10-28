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　巨人は28日、来季のコーチングスタッフを発表した。

　今季までオイシックスの監督を務めた橋上秀樹氏（58）が作戦戦略コーチで入閣。亀井善行外野守備兼走塁コーチ（42）が打撃コーチ、古城茂幸3軍打撃コーチ（48）が内野守備コーチに配置転換。女子チームのコーチを務めていた松本哲也氏（40）が外野守備兼走塁コーチに就任した。

　川相昌弘内野守備コーチ（60）は2軍野手総合コーチ、矢野謙次打撃コーチ（44）は2軍打撃チーフコーチに配置転換。安藤強2軍ヘッドコーチ（60）はフロントに転任する。

　金城龍彦3軍外野守備兼走塁コーチ（48）は3軍野手総合コーチに配置転換。今季限りで引退する立岡宗一郎（34）が3軍外野手守備兼走塁コーチに就任する。

　来季コーチングスタッフは以下のとおり。氏名の前の数字は背番号、○は新任、□は復帰。

【1軍】

監督　83　阿部　慎之助

ヘッド兼打撃チーフコーチ　76　二岡　智宏

作戦戦略コーチ　75　橋上　秀樹○

総合コーチ　74　村田　善則

打撃コーチ　79　亀井　善行

内野守備コーチ　86　古城　茂幸

外野守備兼走塁コーチ　92　松本　哲也□

投手チーフコーチ　81　杉内　俊哉

投手コーチ　77　内海　哲也

バッテリーコーチ　88　実松　一成

【2軍】

2軍監督　73　桑田　真澄

野手総合コーチ　75　川相　昌弘

打撃チーフコーチ　80　矢野　謙次

打撃コーチ　87　橋本　到

投手チーフコーチ　71　山口　鉄也

投手コーチ　72　大竹　寛

内野守備兼走塁コーチ　85　脇谷　亮太

外野守備兼走塁コーチ　82　鈴木　尚広

バッテリーコーチ　89　加藤　健

【3軍】

3軍監督　70　駒田　徳宏

野手総合　103　金城　龍彦

投手チーフコーチ　100　三沢　興一

投手コーチ　104　野上　亮磨

内野守備兼走塁コーチ　105　吉川　大幾

外野守備兼走塁コーチ　107　立岡　宗一郎○

バッテリーコーチ　102　市川　友也

【巡回】

巡回投手コーチ　84　久保　康夫

巡回打撃コーチ　110　ゼラス・ウィーラー