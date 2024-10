アガット「ファンタスティック・ビースト」限定ジュエリー、“魔法動物”イヤカフ＆ニュートの杖チャーム

アガット(agete)は、映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズとのコラボレーションジュエリーを、2024年10月30日(水)より発売する。

「ファンタスティック・ビースト」の世界観を表現したジュエリー

「ハリー・ポッター」や「バットマン」など人気映画とのコラボレーションジュエリーを展開しているアガット。第5弾となる今回は、「ハリー・ポッター」の前日譚を描く映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズとタッグを組み、“魔法ワールド”の幻想的な世界観を落とし込んだジュエリーを揃える。

ニュートやティナの杖を配したチャーム

目を惹くのは、主要キャラクターであるニュート、ティナ、クイニーの杖とジェイコブの焼いたバゲットを杖に見立てて並べた華やかなチャーム。アンティーク調のチャームには、それぞれの人物をイメージした天然石やダイヤモンドをセットしている。

ニュートが魔法をかける瞬間を切り取った手のモチーフは、杖を掴む指や紳士服の袖など細部まで作り込み、ファンにはたまらないデザインに。魔法で発光する青い光は、アクアマリンで表現した。

“魔法動物”がモチーフのチャーム

このほか、相手の記憶を消す忘却の呪文「オブリビエイト」と書かれたサインボードを思わせるプレートや、ニフラー、オカミー、デミガイズといった人気の魔法動物をモチーフにしたチャームも登場。複数のチャームやチェーンを自由に組み合わせて、自分だけのネックレスやブレスレットとして楽しめる。

主要キャラクター4人をイメージしたリング

リングには、ニュートやジェイコブをイメージしたモデルや、ティナとクイニーの杖をイメージしたモデルなど4種類がラインナップ。まるで物語の世界から飛び出してきたかのような、ヴィンテージ感漂う佇まいが魅力だ。

ニフラーやボウトラックルのイヤカフ

人気の魔法動物、ニフラーやボウトラックルをあしらったイヤカフも。抜群の存在感で、耳元に遊びをプラスしてくれる。



【詳細】

アガット×「ファンタスティック・ビースト」

発売日:2024年10月30日(水)

取扱店舗:アガット全店舗、公式オンラインストア

アイテム例:

・魔法動物チャーム 15,400円〜

・主要人物チャーム 26,400円〜

・リング 41,800円〜

・イヤーカフ 27,500円〜



All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)

