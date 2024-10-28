巨人は２８日、来季のコーチングスタッフを発表した。今季までオイシックス新潟で監督を務めた橋上秀樹氏が作戦戦略コーチに就任し、今季限りで現役を引退した立岡宗一郎氏が３軍外野守備走塁コーチに就任した。また、安藤強２軍ヘッドコーチはフロントに転任となった。

球団は「新体制では野手の育成、特に打撃面の強化を図る方針です。１軍では新任の橋上作戦戦略コーチが打撃コーチ等と連携し、相手投手攻略に向けた戦略を練ります。２軍では川相野手総合コーチが守備、走塁、状況に応じたバッティングを指導する一方、矢野、橋本両打撃コーチが個別の打撃の技術と打席での考え方を指導することで、有望な若手選手の総合的な強化を目指します」とした。

【１軍】

監督 阿部慎之助

ヘッド兼打撃チーフコーチ 二岡智宏

作戦戦略コーチ 橋上秀樹

総合コーチ 村田善則

打撃コーチ 亀井善行

内野守備コーチ 古城茂幸

外野守備兼走塁コーチ 松本哲也

投手チーフコーチ 杉内俊哉

投手コーチ 内海哲也

バッテリーコーチ 実松一成

【２軍】

監督 桑田真澄

野手総合コーチ 川相昌弘

打撃チーフコーチ 矢野謙次

打撃コーチ 橋本到

投手チーフコーチ 山口鉄也

投手コーチ 大竹寛

内野守備兼走塁コーチ 脇谷亮太

外野守備兼走塁コーチ 鈴木尚広

バッテリーコーチ 加藤健

【３軍】

監督 駒田徳広

野手総合 金城龍彦

投手チーフコーチ 三沢興一

投手コーチ 野上亮磨

内野守備兼走塁コーチ 吉川大幾

外野守備兼走塁コーチ 立岡宗一郎

バッテリーコーチ 市川友也

【巡回】

投手コーチ 久保康生

打撃コーチ ゼラス・ウィーラー