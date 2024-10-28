±ºÏÂ¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡¡²£ÉÍ¤ÎFW·Ù²ü¡¡MF¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡±ºÏÂ¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬28Æü¡¢²£ÉÍÀï¡Ê30Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Å¨ÃÏ¡¦²£ÉÍÀï¤Ï5Ï¢ÇÔÃæ¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎFW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤äFW¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢FW¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î3¿Í¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÊÝ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÂÐ°ì¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼éÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Àá¡¦ÇðÀï¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤¿¡£FW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î·è¾¡ÃÆ¤Ç5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¡£¡Ö»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£¾ï¤Ë¼¡¤Î»î¹ç¤Î¤ß¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÇðÀï¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤ÆÀï¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÁ°Àþ¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÇðÀï¤Ç¤ÏMF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó¤¬9·î¤ÎFCÅìµþÀï°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯¡£¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ä¼éÈ÷¤Ê¤É¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Î¶á¤¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤½¤Î¥¾¡¼¥ó¤ò¼é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈà¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¡¢ÆÃ¤Ë¥é¥¤¥ó´Ö¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤¬ÄÌ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿9·î¤ÎGÂçºåÀï¤Ç¾¡Íø¤â¡¢FCÅìµþÀï¤«¤éÇÔÀï¤¬Â³¤¤¤¿¡£Éüµ¢¸å½é¤ÎÏ¢¾¡¤Ø¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤¬°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç²æ¡¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÀï¤¤¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¥í¡¼¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¼é¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤â¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤ÄÁ°¤«¤é¹Ô¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£