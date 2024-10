ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は28日、パークでショッピングを楽しみ“手ぶらで帰れる”新サービスを発表した。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア」 が11月6日にリニューアルされ、入場当日であれば、パーク内で展開するほとんどすべてのグッズが購入できるようになる。パーク入場後に「パーク来場登録」をすると、スマートフォン上でパークグッズの購入から配送まで手続きできる。店舗内でグッズを見つけ、値札についているバーコードをオンラインストア上で読み込むと、簡単に商品検索ができ、アトラクションなどの待ち時間や食事中も効率的に。商品をカートに追加していき、まとめて購入が可能。

購入商品は自宅など指定の配送先に後日届き、パークを楽しんでいる間も、帰り道も、おみやげなどの荷物を持ち運ぶ必要がなくなる。当日午後11時45分までオンラインストアでショッピングできるので、帰宅後に買い忘れに気づいても安心。「ハリウッド・スペシャルティ・ストア」限定で販売の「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ」もラインアップされる。