¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¥ë¥Ê¡¼¥ë»á¤¬ºÆÅÐÈÄ¡ÄÁ°²óºßÇ¤»þ¤È°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤È¤Ï
¥¨¥ë¥ô¥§¡¦¥ë¥Ê¡¼¥ë»á(56)¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤ËºÆÅÐÈÄ¡£´¬¤ÊÖ¤·¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¤ß¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï¥Þ¥ó¥Á¡¼¥ËÂÎÀ©¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢2022Ç¯WÇÕ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½Áê¼ê¤ÎÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¤È¤¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í»Ø´ø´±¡¢¥ë¥Ê¡¼¥ë»á¤ò¸åÇ¤¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â1ÅÙÌÜ¤ÎÂàÇ¤(ºòÇ¯2·î)¤Ï¡¢¥ë¥Ê¡¼¥ë»á¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹½÷»ÒÂåÉ½¤Î»Ø´ø¤ò´õË¾¤·¡¢¥µ¥¦¥¸Â¦¤¬¸ùÏ«¼Ô¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¡£»á¤Ï¥¢¥é¥ÖÀ¤³¦¤Ç¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤¢¤Ã¤Æ¤ÎºÆÅÐÈÄ¤À¡£
Íè¤¿¤ë11·î¤Ï¡¢2026Ç¯WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½ÁªCÁÈÂè5¡Á6Àá¡£¤Þ¤º¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤ÎÅ¨ÃÏÂç°ìÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¡£º£²ó¤Ï2»î¹ç¤È¤â¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂàÇ¤¤«¤é¤Þ¤À2Ç¯¼å¡£¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°Ç¤¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¤Î¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÇËÃ¾¡Ä¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¡Ø¿·Ï²¡Ù¤Ï¤³¤¦ÏÀ¤¸¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¤Ï¾ï¡¹¡¢¡Ø¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½Áª¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¥Ê¡¼¥ë¿·´ÆÆÄ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¾õ¶·¤âÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡×
µÍ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢¥ë¥Ê¡¼¥ë»á¤ÏÁ°²ó¤ÎºßÇ¤»þ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¯¥é¥ÖÀª¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼êÍð³Í¤¬¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍÎÏÁª¼ê¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ß¼«¤é¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£º£¤È¤Ï¾õ¶·¤¬180ÅÙ°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½é¿Ø¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¹ë½£¡£
¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½Áª¼ê¤¬½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿°ÊÁ°¤È¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Æü¸½ºß¡£¥ë¥Ê¡¼¥ë¿·´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡£
¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢2022Ç¯WÇÕ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½Áê¼ê¤ÎÂç¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¤È¤¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í»Ø´ø´±¡¢¥ë¥Ê¡¼¥ë»á¤ò¸åÇ¤¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â1ÅÙÌÜ¤ÎÂàÇ¤(ºòÇ¯2·î)¤Ï¡¢¥ë¥Ê¡¼¥ë»á¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹½÷»ÒÂåÉ½¤Î»Ø´ø¤ò´õË¾¤·¡¢¥µ¥¦¥¸Â¦¤¬¸ùÏ«¼Ô¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¡£»á¤Ï¥¢¥é¥ÖÀ¤³¦¤Ç¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤¢¤Ã¤Æ¤ÎºÆÅÐÈÄ¤À¡£
ÂàÇ¤¤«¤é¤Þ¤À2Ç¯¼å¡£¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°Ç¤¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¤Î¤è¤¦¤ËÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÇËÃ¾¡Ä¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¡Ø¿·Ï²¡Ù¤Ï¤³¤¦ÏÀ¤¸¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¤Ï¾ï¡¹¡¢¡Ø¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½Áª¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¥Ê¡¼¥ë¿·´ÆÆÄ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¾õ¶·¤âÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡×
µÍ¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢¥ë¥Ê¡¼¥ë»á¤ÏÁ°²ó¤ÎºßÇ¤»þ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¯¥é¥ÖÀª¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼êÍð³Í¤¬¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍÎÏÁª¼ê¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ß¼«¤é¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¡£º£¤È¤Ï¾õ¶·¤¬180ÅÙ°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½é¿Ø¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¹ë½£¡£
¥µ¥¦¥¸ÂåÉ½Áª¼ê¤¬½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿°ÊÁ°¤È¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Æü¸½ºß¡£¥ë¥Ê¡¼¥ë¿·´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡£