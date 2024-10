セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年10月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 赤いほっぺ スーパーラージパステルぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 赤いほっぺ スーパーラージパステルぬいぐるみ

登場時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約30×32×44cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

パステルカラーで表現された「くまのプーさん」の大きなぬいぐるみがセガプライズから登場します!

約44センチのスーパーラージサイズなので、存在感も抜群。

ふんわり優しいカラーで、かわいさもアップしています。

ほっぺたがほんのり赤くなった、”赤いほっぺ”デザインなのも魅力の一つ。

つぶらな瞳でにっこり笑顔を見せています。

お座りポーズで飾りやすく、癒やしのアクセントになってくれるプライズです☆

優しいパステルカラーの「くまのプーさん」をデザインした大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 赤いほっぺ スーパーラージパステルぬいぐるみは、2024年10月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

