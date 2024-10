大同生命SV.LEAGUE MEN(SVリーグ男子)の第3週の試合が26日(土)と27日(日)に行われた。

2024ー25シーズンから装い新たに始まったSVリーグ。レギュラーシーズンは全10クラブがホーム&アウェー方式により合計 44 試合を行い、レギュラーシーズン上位6クラブがチャンピオンシップに進出する。

26日(土)に行われた第3節GAME1では、大阪Bと東京GBがフルセットまでもつれ込んだ勝負を制して勝利を掴み取ったほか、STINGS愛知と東レ静岡は敵地で快勝する結果に。

翌日27日(日)に行われた第3節GAME2では、前日フルセットの末勝利した大阪Bと東京GBがいずれも3ー1での勝利となった。一方STINGS愛知は前日のストレート勝利から一転、フルセットとなったものの白星をあげた。ヴォレアスと東レ静岡のカードでは、ヴォレアスがホームの声援を力に変え接戦を制しSVリーグ初勝利となった。

第3週までを終えて全勝チームがなくなる結果に。現時点で1位に立つのは大阪Bだが、勝率では2位のSTINGS愛知と並ぶ状況。また、3位の日鉄堺BZと4位の東京GBも勝率で並んでおり、まさに混戦の模様。先に抜け出すのはどのチームになるだろうか。

11月2日(土)と3日(日)に行われる第4週では、VC長野 vs WD名古屋、STINGS愛知 vs 東レ静岡、広島TH vs ヴォレアス、日鉄堺BZ vs 大阪Bのカードで対戦が行われる。同じく第4週となるサントリー vs 東京GBの試合は、11月3日(日)と4日(月・祝)の2日間で開催される。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第3週GAME1結果

10月26日(土) 大阪B 3ー2 WD名古屋 (25ー22、25ー23、20ー25、16ー25、15ー9) ヴォレアス 1ー3 東レ静岡 (15ー25、25ー23、20ー25、24ー26) 広島TH 2ー3 東京GB (26ー24、25ー27、25ー18、23ー25、13ー15) 日鉄堺BZ 0ー3 STINGS愛知 (27ー29、22ー25、23ー25)

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第3週GAME2結果