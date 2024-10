少女時代 テヨン、6thミニアルバム「Letter To Myself」でカムバック！11月18日にリリース

少女時代のテヨンが、6thミニアルバム「Letter To Myself」でカムバックする。テヨンのニューミニアルバム「Letter To Myself」は、同名のタイトル曲「Letter To Myself」を含む、計6曲で構成された。11月18日午後6時、各音楽配信サイトを通じて公開される。今回のミニアルバムは、現在までも主要音楽配信チャートの上位に名を連ね、根強い人気を続けている前作「To.X」以来、約1年ぶりに発売するニューアルバムだ。長い間、テヨンの新曲を待ち望んでいた音楽ファンの熱い関心が期待される。

先立ってテヨンは、イギリスを代表する歌手のサム・スミス(Sam Smith)がデビュー10周年を迎えて披露した「I'm Not The Only One」の歌唱に参加し、特別なコラボを披露した。シングル「Heaven」では、今年の夏にぴったりの軽快な魅力をアピールするなど、音楽活動で注目を集めた。バラエティ、MC、OST(挿入歌)、広告など幅広い分野でも活躍している。テヨンのニューミニアルバムの予約販売は、本日(28日)からスタートした。