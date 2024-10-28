ÃÓÈª¿µÇ·²ð¡¡½Ð±éÃæ¤ÎÄ«¥É¥éÉñÂæ¡¦Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤È¤Î±ïÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÊÌÁñÂå¤ï¤ê¤Ë¡×¹ØÆþ¤·»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÊª¤È¤Ï
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃÓÈª¿µÇ·²ð¡Ê72¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÊÌÁñÂå¤ï¤ê¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆæÂ¿¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¡×¤ÈÌòÊÁ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¡¦Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤È¤Ï¡Ö´Ñ¸÷Âç»È¤ò2Ç¯Á°¤«¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È±ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Ê¡²¬¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥í¥±¤Ç³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö»åÅç¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©¤ÙÊª¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢»³¤¬¤¢¤Ã¤Æ³¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ä¤È¼ã¤¤Êý¤¬°Ü½»¤·¤Æ¤¯¤ëÅÙ¹ç¤¤¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£Ê¡²¬¤«¤é¤â¼Ö¤Ç30Ê¬¡£À¨¤¤ÊØÍø¤Ê½ê¤Ç¡×¤ÈÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤Ê¤êÄÌ¤¦¤³¤È¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á½èÊ¬¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤Î¤¢¤¯¤ëÇ¯¤Ë´Ñ¸÷Âç»È¤ËÁª¤Ð¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤Çº£¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÃæ¤ÎÉßÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢200ÄÚ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤³¤Ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡¢10¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤¢¤ë¤ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤òÃÖ¤¤¤ÆÊÌÁñÂå¤ï¤ê¤Ëº£¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤âÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥¡¡¼¥»¥Ã¥È¤È¥¯¡¼¥é¡¼Æþ¤ì¤Æ¡£±ü¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¸Â¦¤Ë¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç³¤¤¬¸«¤¨¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¤¤¤¤¤ï¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÓÈª¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·úÊª·ú¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾®·¿¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡ÖÃ¯¤«Í§Ã£¤¬Íè¤Æ¤â¿²¤ì¤ë¤·¤Í¡¢Çñ¤Þ¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃÓÈª¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤âÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢°ì±þ¤ªÅò¤â½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¯¤³¤ì¤«¤éÊÌÁñÂå¤ï¤ê¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÃæ¸Å¤Î¡¢ÄøÅÙ¤Î¤¤¤¤¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ç²£ÉÍ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤ÇÊ¡²¬¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£±¿ÈÂ¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¡¢±¿ÈÂ¤ÎÊý¤¬¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³¤¤Î¤½¤Ð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Ö³¤¤¬ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£