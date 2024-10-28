プロ野球・日本ハムは28日、秋季キャンプの概要を発表しました。

日本ハムの秋季キャンプはエスコンフィールドHOKKAIDO（11月1日〜10日）と沖縄県国頭村（10月30日〜11月12日）の2か所で行われます。

エスコン組には今季最多勝を獲得した伊藤大海投手や万波中正選手ら主力メンバーが参加。沖縄組には、達孝太投手や細野晴希投手らが参加する予定とのことです。

2年連続最下位に沈んでいた日本ハムは今季、貯金15でリーグ2位、6年ぶりのクライマックスシリーズ進出を決めるなど大躍進。来季も続投を決めた新庄剛志監督のもと、チーム力の強化を図ります。

＜2024秋季キャンプ 概要＞

■日程

エスコンフィールド秋季キャンプ

11月1日（金）〜10日（日）

※休日:11月5日(火)

国頭秋季キャンプ

10月30日（水）〜11月12日（火）

※休日:11月3日(日・祝)、8日(金)

■エスコンフィールド秋季キャンプ参加選手

【投手（17名）】

矢澤宏太、生田目翼、加藤貴之、伊藤大海、山崎福也、玉井大翔、上原健太、杉浦稔大、金村尚真、田中正義、河野竜生、堀瑞輝、鈴木健矢、齋藤友貴哉、石川直也、池田隆英、山本拓実

【捕手（5名）】

清水優心、伏見寅威、郡司裕也、進藤勇也、田宮裕涼

【内野手（6名）】

上川畑大悟、野村佑希、中島卓也、石井一成、水野達稀、若林晃弘

【外野手（5名）】

松本剛、淺間大基、水谷瞬、今川優馬、万波中正

■国頭秋季キャンプ参加選手

【投手（13名）】

達孝太、細野晴希、福田俊、畔柳亨丞、松浦慶斗、根本悠楓、田中瑛斗、福島蓮、柳川大晟、加藤大和、中山晶量、山本晃大、孫易磊

【捕手（2名）】

古川裕大、梅林優貴

【内野手（6名）】

有薗直輝、阪口樂、細川凌平、奈良間大己、明瀬諒介、茺田泰希

【外野手（5名）】

宮崎一樹、星野ひので、平田大樹、藤田大清、山口アタル

※参加選手は変更になる可能性があります