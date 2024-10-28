西武は２８日、宮崎・南郷と所沢市のカーミニークで行われる秋季キャンプ（３０日〜１１月１８日）に参加するメンバーを発表した。来シーズン１１年目を迎える外崎修汰内野手（３１）も参加することが決まった。「ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ プレミア１２」に日本代表として出場する隅田知一郎投手、古賀悠斗捕手、源田壮亮内野手のほか、一部の外国人選手は秋季キャンプに参加しない。休養日は１１月２日、６日、１１日、１５日。

参加選手は以下の通り。

▽南郷組

【投手】上田大河、武内夏暉、山田陽翔、羽田慎之介、杉山遥希、黒田将矢、豆田泰志、菅井信也

【捕手】柘植世那、牧野翔矢、古市尊

【内野手】児玉亮涼、山野辺翔、外崎修汰、渡部健人、平沼翔太、山村崇嘉、高松渡、滝沢夏央、村田怜音、川野涼多

【外野手】蛭間拓哉、松原聖弥、西川愛也、長谷川信哉、岸潤一郎、奥村光一、モンテル

▽所沢組

【投手】渡辺勇太朗、高橋光成、与座海人、松本航、佐藤隼輔、田村伊知郎、糸川亮太、平井克典、青山美夏人、甲斐野央、浜屋将太、成田晴風、ボー、本田圭佑、今井達也、中村祐太、大曲錬、平良海馬、水上由伸、上間永遠、佐々木健、井上広輝、三浦大輝、シンクレア、森脇亮介、川下将勲、木瀬翔太

【捕手】野田海人、是沢涼輔

【内野手】佐藤龍世、元山飛優、野村大樹、野村和輝、谷口朝陽、金子功児

【外野手】古川雄大、仲三河優太