【つりっぷ~(株)千夜芸能の福利厚生としての釣り旅行~】10月28日 配信第1話 無料

講談社は、マンガ「つりっぷ~(株)千夜芸能の福利厚生としての釣り旅行~」の連載を本日10月28日より「コミックDAYS」にてスタートした。なお、第1話は常に無料公開となる。

本作は、釣りを題材にした青木潤太朗氏、ざら氏によるマンガ作品。個性豊かなアイドル達と芸能事務所社長が釣りを楽しむ様子が描かれる。

11月4日までは連続で、以降は隔週日曜日正午に新たな無料話が更新される予定。

□「コミックDAYS:つりっぷ~(株)千夜芸能の福利厚生としての釣り旅行~」第1話のページ

【「つりっぷ~(株)千夜芸能の福利厚生としての釣り旅行~」あらすじ】

社長。釣り、やってみませんか? 元・愛され中二系アイドル「よみよみ」こと島野容三子。現在は芸能事務所「千夜芸能」の社長兼プロデューサーとして、ビジュアル特化アイドルグループ“トリッパーズ”のプロデュースに奔走する毎日。順調に成長し人気グループとなったアイドル達に誇らしさを感じていたある日のこと、リーダーの泉芹河のある趣味を知り……。個性豊かなアイドル達と芸能事務所社長の釣り旅がはじまる!

