明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

２１：３０ 米・卸売在庫

２２：００ 米・住宅価格指数

２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

※日・月例経済報告

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：大東建託<1878>，ＮＥＳＩＣ<1973>，エスエムエス<2175>，山パン<2212>，ＮＳＳＯＬ<2327>，トクヤマ<4043>，伊勢化<4107>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，横河ブＨＤ<5911>，コマツ<6301>，アマノ<6436>，ＮＥＣ<6701>，キーエンス<6861>，日野自<7205>，小糸製<7276>，エクセディ<7278>，シマノ<7309>，蝶理<8014>，日ガス<8174>，大和<8601>，松井証<8628>，日本取引所<8697>，ＪＲ東海<9022>，中部電<9502>，四国電<9507>，Ｍ＆Ａ総研<9552>，ＤＴＳ<9682>，カプコン<9697>，ＳＣＳＫ<9719>ほか

※東証グロース上場：Ｓａｐｅｅｔ<269A>

※海外企業決算発表：ビザ，マクドナルド，ファイザー，アルファベット，アドバンスト・マイクロ・デバイスほか



出所：MINKABU PRESS