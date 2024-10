台湾グルメが島根県・イオン松江ショッピングセンターに大集合！ 松江市、中海・宍道湖・大山圏域市長会後援で11月10日まで開催

台湾祭実行委員会は、2024年10月26日(土)〜11月10日(日)の16日間、島根県の松江市、中海・宍道湖・大山圏域市長会後援の元「台湾祭in松江2024@イオン松江ショッピングセンター」を開催中です。

台湾祭in松江2024@イオン松江ショッピングセンター

開催期間:2024年10月26日(土)〜11月10日(日) ※悪天候時中止

営業時間:11:00〜19:00

入場料 :無料

場所 :イオン松江ショッピングセンター P2駐車場特設会場(NTTビル側)

主催 :台湾祭実行委員会

後援 :松江市、中海・宍道湖・大山圏域市長会

台湾祭STORE公式Instagram:https://www.instagram.com/taiwanmatsuri_store/

「台湾祭」は、“365日の台湾夜市を日本で。”をテーマに台湾各地の夜市グルメなどの食を通じて台湾を体感していただき、日本と台湾交流の懸け橋となることを目指したフードイベントで、島根県では初の開催となります。

●現地の味を再現!台湾グルメ大集合

毎回大人気の肉汁たっぷり「小籠包(ショウロンポウ)」や、つるっと食感の皮にジューシーな餡が詰まった「水餃子(スイチャオズ)」。

じっくり煮込んだ甘辛い大角煮と豚ひき肉がご飯と相性ピッタリの「魯肉飯(ルーローハン)」。

その大きさにあっと驚く台湾唐揚げ「大鶏排(ダージーパイ)」は、サックサクの衣とジューシーな鶏肉が自慢の一品。

仕上げに振りかける本格スパイス「椒塩粉(ジャオエンフン)」の香りが、より一層台湾夜市の雰囲気を感じさせます。

定番グルメの他にも、香ばしいネギが食欲をそそるクレープのような「葱油餅(ツォンヨウピン)」、台湾式バーガー「割包(グァパオ)」など美味しい台湾グルメが用意されています。

台湾グルメMENU

●本場の味をご家庭でも…

台湾物販ブースではお菓子、飲料、調味料などバラエティに富んだ商品を販売しています。

日本では手に入らない選りすぐりの商品は、お土産にもオススメです。

※内容は予告なく変更になる可能性があります。

※写真はイメージです。

