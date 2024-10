MtoMシリーズのカレールー等を試せる試食コーナーも！エム・トゥ・エム「地方銀行フードセレクション2024」

エム・トゥ・エムは、2024年10月29日(火)から開催される「地方銀行フードセレクション2024」に出展します。

地方銀行フードセレクション2024

このイベントは、全国の地方銀行が主催する食品業界の展示会で、地域特産品や新たなビジネスチャンスの創出を目的としています。

同社は、コンコルディア・フィナンシャルグループの横浜銀行(代表取締役頭取 片岡 達也)エリアにてブースを設け、鎌倉の地から発信する独自性あるオリジナルカレールー等を紹介し、試食も用意します。

■開催概要

名称 : 「地方銀行フードセレクション2024」

公式ホームページ: https://www.food-selection.com/

開催日時 : 2024年10月29日(火)10:00〜17:00、30日(水)10:00〜16:00

開催場所 : 東京ビッグサイト 西展示棟 1・2ホール

東京都江東区有明3-11-1

電話:03-5530-1111

出展者 : 原則として、主催銀行の取引先で全国に向けた販路拡大を

希望する食品の生産・加工・販売等の事業者

来場者 : 百貨店、卸業、商社、ホテル、外食チェーン、スーパー、

コンビニエンスストア、食品メーカーなどの食品担当、

バイヤーなど ※一般の方の入場はできません。

■エム・トゥ・エム 出展ブースの案内

場所 :東京ビッグサイト西1ホール 横浜銀行エリア ブースナンバー西1-236

内容 :商品の紹介:MtoMシリーズのカレールー等を展示し、

その特徴や魅力を詳しく紹介します。

試食の提供:来場者の方が、実際に製品を試せる試食コーナーを設けています。

試食の内容:下記4種類を用意されています。

(1) 洋食屋仕込みのビーフシチュー

(2) ヴィーガントマトキーマカレー

(3) 洋食屋仕込みのグラタン

(4) 薬膳カレースープ

東京ビッグサイト西1ホールの横浜銀行エリアにてブースを出展します

昭和3年に日本橋にオープンしたフランス料理店「太平洋」の味を今に伝えるブランドであることを表現するため、代表をはじめとする女性社員は着物で、男性社員はネクタイに前掛けというスタイルで接客します。

MtoM薬膳カレールーと調理例/鎌倉薬膳アカデミー監修の「薬膳カレールー」はMtoMシリーズの中でも一番人気で、売上シェアは2割を超えます。

