大豆パフ使用！マイプロテイン「マイプロテインバー バニラ風味」

「マイプロテイン」は、国内製造の「マイプロテインバー バニラ風味」を、2024年10月29日(火)より日本全国のファミリーマート約16,300店で発売します。

マイプロテイン「マイプロテインバー バニラ風味」

・販売者 :株式会社ドルチェ

・販売価格:184円(税抜)

・内容量 :42g(1本あたり)

・発売日 :2024年10月29日(火)

・販売場所:全国のファミリーマート約16,300店

※店舗によって取り扱いのない場合があります。

「マイプロテインバー バニラ風味」は優しい甘さと爽やかさのバランスがとれたバニラ風味が特徴。

さらに「マイプロテインバー バニラ風味」は、大豆パフを使用しているため、サクサクとした軽やかな食感が特徴。

これにより食べ応えも抜群で、軽食にも最適です。

1本(42g)あたりで摂取できるタンパク質の量は15.2g、運動後のタンパク質補給としてだけでなく、忙しい日々の中での手軽で効率的なタンパク質補給をサポートしてくれます。

【商品特徴】

・1本(42g)あたりタンパク質を15.2g含有

・1本(42g)のカロリーは184kcal、糖質6.5g

