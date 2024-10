気軽にかねふく商品をプレゼント！かねふく「LINEギフト」出店

かねふくは、2024年10月28日(月)より「LINEギフト」に新規出店をしました。

LINEギフトを通じて、さらに気軽にかねふく商品をプレゼントできるようになりました。

LINEギフト限定商品「明太子&たらこスティックセット」をはじめ、通販人気No.1商品「ふとっぱら辛子明太子」などの販売を開始しました。

誕生日祝い・ちょっとした贈り物や内祝いはもちろん、季節イベント・お歳暮などのギフトとしてもおすすめです☆

■LINEギフトとは

「LINEギフト」は、「LINE」アプリのトークを通じて友だちに様々なプレゼントを贈ることができるコミュニケーションサービスです。

相手の住所を知らなくても、直接会えなくても、LINE上で簡単にギフトを贈ることができ、お祝いやちょっとしたお礼、季節イベントなど、様々なシーンで利用できます。

LINEギフト

【注目商品】

■明太子&たらこスティックセット(LINEギフト限定商品)

明太子&たらこスティックセット

ピリッと辛い「明太子」スティックと唐辛子不使用の「たらこ」スティックのセット。

辛いものが苦手な方やお子様も一緒に楽しめます。

明太子、たらこのスティックをお気軽に食べ比べできる、LINEギフト限定商品です。

【内容量】

明太子スティック300g(30g×10本)

たらこスティック300g(30g×10本)

【価格】

3,900円(税込) 送料無料

https://mall.line.me/sb/kanefuku/7892463

■明太子スティック徳用30本入り

明太子スティック徳用30本入り

明太子の美味しさそのままに、使いやすく一食分を個包装にしたスティックタイプの明太子。

ご飯はもちろんパンやサラダ、その他様々な料理に使えます。

小分け袋2枚入りで、保存にも便利な商品です。

【内容量】

明太子スティック750g(25g×30本)

【価格】

4,500円(税込) 送料無料

https://mall.line.me/sb/kanefuku/7895475

■無着色 ふとっぱら辛子明太子 700g

無着色 ふとっぱら辛子明太子 700g

かねふく自慢の大型サイズの無着色辛子明太子。

お茶碗からはみ出す程の大きさで見た目のインパクトはもちろん、プチプチ感と食べごたえも充分!

良質な原卵と粒立ちにこだわったプレミアムな一品です。

【内容量】

無着色 ふとっぱら辛子明太子 700g(350g(3〜4本)×2袋)

【価格】

6,000円(税込)送料無料

https://mall.line.me/sb/kanefuku/7892466

■明太もつ鍋(3〜4人前)

明太もつ鍋

かねふくこだわりの「もつ鍋用特製辛子明太子」をふんだんに使用し、4種類の部位を使用したミックスもつ(小腸・シマチョウ・ギアラ・ハツ)とちゃんぽん麺、だしがセットになっています。

【内容量】(3〜4人前)

◎明太子ばらこ300g

◎国産牛もつ300g(小腸・シマチョウ・ギアラ・ハツ)

◎ちゃんぽん麺180g×2

◎旨だし400cc(濃縮タイプ)

◎唐辛子5g

【価格】

4,700円(税込)送料無料

https://mall.line.me/sb/kanefuku/7892467

■LINEギフトショップURL

https://mall.line.me/sb/kanefuku

■かねふく公式通販サイト「めんたい通」

https://www.kanefuku.co.jp/ec/campaign/2024winter/gift/

