自動車とバイク両方使える！MAXWIN『MF-BDVR004』

MAXWIN『MF-BDVR004』

MAXWINは、自動車とバイク両方使える画期的なドライブレコーダー『MF-BDVR004』をMakuakeで2024年10月28日より先行販売を開始しました。

◆リターン価格について

・メーカー希望小売価格 28,000円(税込)

・【超絶早割】40%OFF ドライブレコーダー 16,800円(税込) 限定300個

・【超早割】37%OFF ドライブレコーダー 17,640円(税込) 限定400個

※リターンはなくなり次第終了です。

◆商品特徴

・ペタっと貼るだけ配線不要の取り付け簡単1秒設置!

電源や操作ボタンが一切無く取り付けるだけで、自動的に電源オン/オフする「スマート感知センサー」を搭載。

設置の手間が無く持ち運びに便利!

独自開発『スマート感知センサー』

・自動車でもバイクでも車種を選ばず取り付けが出来る画期的なドラレコ!

本商品1台で車・バイク・自転車などに取り付けが可能。

オプションのアタッチメントで様々なシーンで活躍します!

車とバイクどちらも使えるドラレコ

・最大10時間連続録画に対応する4000mAh大容量バッテリー内蔵!もう撮影時間に悩まない!

長距離ドライブやツーリングなど多くの映像データを必要とする場面などに大活躍です!最大10時間連続録画が可能なので、途切れなく記録が続けられ、事故やトラブルがあった場合でも必要な情報を確実に保存できます。

大容量バッテリー最大10時間連続録画

・WDR搭載で明暗の差が激しいシーンでも視認性の高い映像を前後2カメラ高画質撮影が可能!

前方だけでなく、後方や車内も記録できる前後カメラ付きのモデルは、より詳細な記録が可能です。

また、WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能を搭載し、夜間や暗い場所での録画もしっかりと使えます。

前後2カメラ高画質録画

◆プロジェクト概要

プロジェクト名: 【配線不要1秒設置】自動車とバイク両方使える!

前後2カメラ搭載ドライブレコーダー

期間 : 2024年10月28日(月)8:00〜12月10日(火)22:00

URL : https://www.makuake.com/project/mf_bdvr004/

