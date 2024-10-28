ËÌ³¤Æ»Âç³Ø½Ð¿È¡¢ºòÇ¯¥É¥é5±¦ÏÓ¤éÀ¾Éð3Áª¼ê¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¡¡ºòµ¨72»î¹ç½Ð¾ì¤ÎÎëÌÚ¾Ê¿¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡À¾Éð¤Ï28Æü¡¢µÜß·ÂÀÀ®Åê¼ê(25)¡¢ÌîÅÄ³¤¿ÍÊá¼ê(19)¡¢ÎëÌÚ¾Ê¿³°Ìî¼ê(26)¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¹ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÜß·¤ÏºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÆþÃÄ¡£ËÌ³¤Æ»Âç³Ø½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡µÜß·ÂÀÀ®Åê¼ê¡Ö1·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤ÈÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢º£¤Ï²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«³Ð¤Ç¤¤¿Æü¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡ÌîÅÄ³¤¿ÍÊá¼ê¡Ö2Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤±¤¬¤¬Â¿¤¯¡¢ÆþÃÄÅö½é¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à³«ËëÀï¤Ç¤Î½é°ÂÂÇ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤³¤½¤ÏÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¨¤Î¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡ÎëÌÚ¾Ê¿³°Ìî¼ê¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¡¢ÎÉ¤¤Æ±´ü¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢8Ç¯´Ö¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯´ÖÀï¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±´ü¤Îº£°æ¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡×