世界的に影響力のあるファッション誌『VOGUE JAPAN』が、その年を彩る才能を讃えるアワード「THE ONES TO WATCH 2024」の受賞者を発表した。今年の受賞者は、綾野剛、磯村勇斗、伊藤沙莉、江村美咲、小田凱人、河合優実、角野隼斗、Travis Japan、ハローキティ、BABYMONSTER、ゆりやんレトリィバァの11組。多ジャンルで活躍する彼らの存在感と才能が光る。受賞者の中には、俳優やアスリート、音楽家、さらには人気キャラクターまでが含まれており、各々がそれぞれの分野で目覚ましい活躍を見せている。綾野剛や伊藤沙莉といった実力派俳優はもちろん、江村美咲や小田凱人といったスポーツ界の新星も受賞を果たし、幅広いジャンルの代表者が一堂に会した形だ。特に、Travis JapanとBABYMONSTERは、今後の音楽シーンを担う存在として注目されており、彼らの活躍が日本の音楽界に新たな風を吹き込むことが期待されている。また、ハローキティの受賞は、キャラクターとしての影響力を再確認させるもので、ファッションとキャラクター文化の融合を象徴する出来事とも言える。『VOGUE JAPAN』では、受賞者に関する詳細なロングインタビューを、公式ウェブサイトやSNSアカウントにて公開するほか、2024年12月号では特別な撮り下ろし写真も掲載される予定だ。ファッションと文化の交差点としての『VOGUE JAPAN』の魅力が詰まった内容になるだろう。さらに、11月9日(土)から10日(日)にかけて、麻布台ヒルズで開催される「VOGUE STATION 25」では、受賞者の巨大パネル展示が行われる。このイベントは『VOGUE JAPAN』の創刊25周年を記念した体験型スペシャルイベントであり、ファッションを通じて新たな体験を提供する場となる。「THE ONES TO WATCH」は、2021年にスタートしたアニュアル企画であり、過去の「WOTY」のジェンダーフリー版として位置づけられている。このプロジェクトでは、あらゆる分野で圧倒的な活躍を見せる表現者たちが選出され、そのスタイルや生き方が読者にインスパイアを与えることを目的としている。『VOGUE JAPAN』は、ファッションを文化や社会と結びつけ、読者に次のトレンドや影響を与える存在であり続けている。受賞者たちの活躍は、その理念を具現化するものであり、今後の展開にも大いに期待が寄せられる。■「THE ONES TO WATCH 2024」受賞者綾野剛(俳優)磯村勇斗(俳優)伊藤沙莉(俳優)江村美咲(プロフェンシング選手)小田凱人(プロ車いすテニスプレーヤー)河合優実(俳優)角野隼斗(ピアニスト)Travis Japan(ボーイズグループ)ハローキティ(世界的人気キャラクター)BABYMONSTER(ガールズグループ)ゆりやんレトリィバァ(俳優、芸人)・『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイト: https://www.vogue.co.jp ・Instagram: https://www.instagram.com/voguejapan/(@voguejapan) ・X(旧Twitter): https://x.com/voguejp/(@voguejp) ・Facebook: https://www.facebook.com/VOGUEJAPAN/(@VOGUEJAPAN) ・TikTok: https://www.tiktok.com/@voguejp/(@voguejp) ・YouTube: https://www.youtube.com/@VogueJapan/(@VogueJapan)