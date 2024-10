■10月26日、27日の2日間サンドーム福井にて行われた『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』福井公演

【写真】Number_iがカニカチューシャをつけ恐竜を手にしたキュートな福井公演オフショット

Number_i公式Instagramが、Number_iが『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』の福井公演を無事終えたことを、3ショットを添えて報告した。

福井公演は、10月26日、27日の2日間サンドーム福井にて行われ、投稿には

「Thank you for the 2 days in Fukui! Next Hyogo」

の言葉が綴られている。

あわせて公開された写真は、福井で有名な越前ガニと恐竜にちなみ、カニのカチューシャをつけ、恐竜のフィギュアを手にした3人がカニポーズ(ピースサイン)や恐竜ポーズ(?)をきめて笑顔を浮かべたキュートなオフショットとなっている。