S240道路開通、沿線には多彩な風景 中国・敦煌市
26日、S240線道路沿線の風景。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
【新華社敦煌10月28日】中国の新疆ウイグル自治区と甘粛省を結ぶS240線道路が26日に開通した。沿道には砂漠や湿地、ヤルダン地形、山脈など独特な景観が続いている。
道路は全長164.8キロで、甘粛省と新疆ウイグル自治区の境にある方山口と甘粛省敦煌のG215線を接続する。
26日、S240線道路沿線の風景。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線の風景。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線の風景。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線の風景。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線の風景。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線の風景。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線の風景。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線の風景。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線で草を食べるラクダの群れ。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線で草を食べるラクダの群れ。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
26日、S240線道路沿線の風景を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）