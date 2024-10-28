²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Þ¥óC¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥ì¥¢¥ë¤ËÂç¾¡
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£³Æ¥ê¡¼¥°¡Ê21¡Á27Æü¡Ë¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤¬¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ò1¡½0¤Ç²¼¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ23¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È2¡½2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ1º¹¤Î2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬2°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¡Ö¥¯¥é¥·¥³¡×¤Ë4¡½0¤ÈÂç¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ30¤Çº¹¤ò6¤Ë¹¤²¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï1°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ë5¡½0¤Ç°µ¾¡¡£2°Ì¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤â¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë3¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ20¤ÇÊÂ¤Ö¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥ì¥Ã¥Á¥§¤ò1¡½0¤Ç²¼¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ22¤È¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤È¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ï4¡½4¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£