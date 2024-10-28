東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【日本】

第50回衆院選結果

自民党・公明党両党は計215議席で過半数（233）割れ（自民191議席、公明24議席）

立憲民主党148議席、国民民主党28議席、れいわ新選組9議席、日本維新の会38議席

共産党8議席、社民党1議席、参政党3議席、無所属12議席、諸派3議席

衆院選小選挙区の投票率は53.84%、戦後3番目に低い（共同通信）



【中国】

10月1日から26日までの主要16都市の中古住宅販売件数は5万4000件で前年比同月比14%増

北京市は53%増加、上海市は70%急増、深セン市は4800件以上と過去最高を記録



【中東情勢】

イスラエルはイランの軍事施設を攻撃したものの、核施設・石油施設は攻撃しなかった

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