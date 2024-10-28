東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【日本】
第50回衆院選結果
自民党・公明党両党は計215議席で過半数（233）割れ（自民191議席、公明24議席）
立憲民主党148議席、国民民主党28議席、れいわ新選組9議席、日本維新の会38議席
共産党8議席、社民党1議席、参政党3議席、無所属12議席、諸派3議席
衆院選小選挙区の投票率は53.84%、戦後3番目に低い（共同通信）
【中国】
10月1日から26日までの主要16都市の中古住宅販売件数は5万4000件で前年比同月比14%増
北京市は53%増加、上海市は70%急増、深セン市は4800件以上と過去最高を記録
【中東情勢】
イスラエルはイランの軍事施設を攻撃したものの、核施設・石油施設は攻撃しなかった
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【日本】
第50回衆院選結果
自民党・公明党両党は計215議席で過半数（233）割れ（自民191議席、公明24議席）
立憲民主党148議席、国民民主党28議席、れいわ新選組9議席、日本維新の会38議席
共産党8議席、社民党1議席、参政党3議席、無所属12議席、諸派3議席
衆院選小選挙区の投票率は53.84%、戦後3番目に低い（共同通信）
【中国】
10月1日から26日までの主要16都市の中古住宅販売件数は5万4000件で前年比同月比14%増
北京市は53%増加、上海市は70%急増、深セン市は4800件以上と過去最高を記録
【中東情勢】
イスラエルはイランの軍事施設を攻撃したものの、核施設・石油施設は攻撃しなかった