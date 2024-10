■Perfumeあ~ちゃん、実妹と双子コーデの2ショットを公開

【写真】色違いのドレスの双子コーデで、妹・西脇彩華との2ショットを公開したPerfumeあ~ちゃん

Perfuneのあ~ちゃん(西脇綾香)が自身のInstagramを更新。妹の“ちゃあぼん”こと西脇彩華との2ショットを公開した。

「My sister is too cute… Do I look like twins?(私の妹はとてもキュート。双子みたいに見えますか?)」というコメントと共に投稿されたのは、淡いパープルのドレスを着たあ~ちゃんと淡いブルーのドレスを着たちゃあぽんが顔を寄せ合う2ショット(1枚目)や手つなぎショット(4枚目)など計4枚の写真。同じポーズをしたふたりは背丈もほぼ一緒で、本当に双子のように見える。

この投稿にLittle Glee Monsterのかれんが「わぁ 2人とも可愛い」と反応している他、SNSには「天使がふたりいるよ」「最強美人姉妹」「並んで見るとやっぱり似てますね」「双子に見える!」といった声が寄せられている。

なお、このオフショットは、10月26日に行われた広島FMの番組『あ~ちゃん ちゃあぽんの!”West Side Story”』の公開録音&クリスマスツリー点灯式の時のもの。ちゃあぽんも自身のInstagramに「8年ぶりに広島で公開録音&クリスマスツリー点灯式、無事に終了いたしました。宣言したとおりの、夢のような時間でした~~」と報告し、広島FMのDJ大窪シゲキをあ~ちゃんと挟んでの3ショット(3枚目)を公開。他に、番組収録中のショット(1・2枚目)、ソロのオフショット(4・5枚目)、点灯されたクリスマスツリー(7枚目)などを投稿している。