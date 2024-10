世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて、ハロウィーンシーズンに合わせて実施された「コスプレアワード2024」の表彰式が開催されました☆

スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「コスプレアワード2024」表彰式

イベント実施日:2024年10月25日(金)

世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

ハロウィーンシーズンに合わせ、スタジオツアー公式Xとインスタグラムにて、初の写真投稿キャンペーン「コスプレアワード2024」を2024年9月18日から10月6日まで開催。

10月25日にホグワーツの大広間にてキャンペーンの最優秀賞に選ばれた参加者の表彰式が実施されました。

表彰式には、映画『ハリー・ポッター』シリーズの衣装チームで活躍し、キャンペーンの審査員として参加されたコスチューム・デザイナーのローラン・ガンシー氏(以下、ローラン氏)が来場。

ファイナリストにノミネートされた20名の中から「おもしろ賞」「クリエイティブ賞」「キャラクター再現賞」の3つの最優秀賞、の受賞者が発表されました。

映画『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズのキャラクターに扮したコスプレに身を包んだ約140名のファンと共に、最優秀賞に選ばれた3名を盛大に祝福しました☆

※「スタジオツアー東京」公式X・公式Instagramにて実施された「コスプレアワード2024」の参加者の中から選出。

「コスプレアワード2024 表彰式」レポート

イベント冒頭では、ローラン氏によるトークセッションを実施。

開業1周年を迎えたスタジオツアー東京の印象を聞かれると、

スタジオツアー東京のような素敵なプロジェクトに関われて大変光栄です。

とコメントされました。

次に、スタジオツアー東京に展示されているコスチュームの中で、特に注目してもらいところを聞かれると、

ダンブルドアの衣装です。

ダンブルドアの衣装には非常に細かい刺繍が施されており、その繊細さをガラス越しではなく、間近でしっかりと見ることができるのも、このツアーの大きな魅力の一つです。

また、本日皆様が身に着けているコスチュームにも、それぞれの工夫と努力が感じられ、非常に感動しています。

と答えました。

そして、映画『ハリー・ポッター』シリーズに携わる中で、最も印象に残っているエピソードについては、

例えば、映画『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』で、マージおばさんがどんどん膨らんでいくシーンのように、現在なら視覚効果を使用して制作するであろう場面も、実際に膨らんでいく俳優に合わせて衣装のサイズを何種類も用意し、実際に俳優に着せて撮影を行いました。

このように、実写撮影にこだわって作っていることが、映画『ハリー・ポッター』シリーズの魅力的なポイントです。

と当時の撮影エピソードを交えて答えました。

さらに、ファンからの質問コーナーでは、「衣装制作に関して最も制作過程が難しかった衣装は何か」という質問に対して、

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』の水中シーンが最も難しかったです。

衣装が水に濡れると色味が濃くなるため、その点を考慮しながら試行錯誤を重ねて制作に挑みました

と回答し、ファンは真剣にローラン氏の話に耳を傾けていました。

表彰式では、全応募作品630件から選ばれたファイナリスト20名の中から、各部門の最優秀賞を発表。

ウィットに富んだ作品が集まった「おもしろ部門」では魔法薬学を教えるスネイプ先生の仮装をした方。

こだわりが詰まった作品が集まった「クリエイティブ部門」ではシリウス・ブラックの自宅にある「ブラック家の家系図」をワンピースに仕立てた個性的な仮装をした方。

そして、非常に緻密にキャラクターを再現した作品に贈られる「キャラクター再現部門」では映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズの主人公、ニュート・スキャマンダーの仮装をした方が、それぞれ受賞しました。

最優秀賞の決め手となった点について、ローラン氏は

本当に素晴らしい作品が集まり、選ぶのに非常に悩みました。

おもしろ部門の方の動画を見たときは、純粋に笑ってしまい、再現したシーンがとても魅力的だったので選出しました。

クリエイティブ部門の方は、アイデアが本当に素晴らしく、まるでタペストリーから飛び出してきたような姿に惹かれました。

キャラクター再現部門の方は、布の選び方や色味、パンツの丈など、細部へのこだわりに感動し、選出しました。

とコメントしました。

最優秀賞を受賞した3名には、記念品としてローラン氏のサイン色紙とスタジオツアー東京オリジナルグッズが、ローラン氏自らの手で贈呈されました。

最後に、ローラン氏、最優秀賞受賞者3名、ファイナリスト、そして参加したファン全員でフォトセッションが行われ、「コスプレアワード 2024」表彰式は幕を閉じました。

表彰式後には9と3/4番線にてアフターパーティーを開催。

キャラクターのコスプレに身を包んだファンとローラン氏はコスチューム談義に花を咲かせ、歓談の時間を楽しみました。

映画『ハリー・ポッター』シリーズの衣装チームで活躍したコスチューム・デザイナーのローラン・ガンシー氏を審査員として迎え、応募作品630件の中からコスプレ最優秀賞を発表。

スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて2024年10月25日に実施された「コスプレアワード2024」表彰式のレポートでした☆

クリスマス特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター クリスマス特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 続きを見る

クリスマス限定のスペシャルメニュー!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター クリスマス限定のスペシャルメニュー!ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 続きを見る

Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Pub-lishing Rights © J.K.R.© 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「コスプレアワード2024」表彰式を開催!スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター appeared first on Dtimes.