2025年の干支・巳デザイン！浅田飴「浅田飴糖衣R Limited Edition 2025」

浅田飴は、指定医薬部外品「浅田飴糖衣R(赤玉林檎)」の数量限定デザイン缶「浅田飴糖衣R Limited Edition 2025」を、2024年11月1日(金)より発売!

浅田飴「浅田飴糖衣R Limited Edition 2025」

浅田飴は、指定医薬部外品「浅田飴糖衣R(赤玉林檎)」の数量限定デザイン缶「浅田飴糖衣R Limited Edition 2025」を、2024年11月1日(金)より発売します。

■開発経緯

“せき・こえ・のどに浅田飴”のキャッチフレーズでお馴染みの「固形浅田飴」は1887年、そのルーツとなる水飴タイプの発売以来幅広い世代に愛されているロングセラー商品で、鎮咳去痰薬に分類される一般用医薬品(指定第2類医薬品)です。

創業以来“良薬にして口に甘し”の精神の下、製品づくりをしてきた浅田飴が、伝統の糖衣技術や生薬配合処方、服用のしやすさにこだわり、手軽にこえ・のどをいたわる製品として2020年9月に「浅田飴糖衣」を発売しました。

イラストレーター中村佑介氏を起用したレトロモダンな缶のデザインと美しい糖衣が各種SNSで話題となり、2021年11月には描き下ろしの数量限定デザイン缶として「浅田飴糖衣R Limited Edition 2022」を発売。

以来、毎年十二支をモチーフにしたデザインの限定缶は大変ご好評をいただいています。

2024年は「赤玉林檎」×「2025年の干支・巳」をモチーフとして、「浅田飴糖衣R Limited Edition 2025」を発売します。

■商品特長

・伝統の糖衣技術で、見た目にも美しく、服用しやすいドロップ剤。

・生薬(キキョウ)に加え、殺菌成分、抗炎症成分を配合。

口腔内の殺菌・消毒、声がれやのどの痛み、口臭にも効果を発揮。

・中村佑介氏デザインの数量限定パッケージです。

■「浅田飴糖衣」キャンペーン

「浅田飴糖衣」シリーズの対象商品を購入、応募者の中から抽選で合計40名様に、直筆サイン入り「中村佑介カレンダー2025」などが当たるキャンペーンを2024年11月1日(金)より実施します。

https://www.asadaame.co.jp/campaign/toui2024.html

・応募期間:第1回 2024年11月1日(金)〜2024年11月30日(土)

第2回 2024年12月1日(日)〜2024年12月31日(火)

・対象商品:浅田飴糖衣R(赤玉林檎)/P(白桃)/L(檸檬)/

R Limited Edition 2025(赤玉林檎)

・賞品 :A賞 直筆サイン入り「中村佑介カレンダー2025」

…各回10名様、合計20名様

B賞 浅田飴糖衣オリジナルノベルティセット(ミラー、しおり、巾着)

…各回10名様、合計20名様

中村佑介カレンダー2025

浅田飴糖衣オリジナルノベルティセット

■商品詳細

販売名 :浅田飴糖衣R(赤玉林檎)

分類 :指定医薬部外品

内容量 :30錠

希望小売価格 :600円(税込660円)

成分・分量(12錠中):セチルピリジニウム塩化物水和物…6mg

(口腔内を殺菌・消毒、口臭を除去します。)

グリチルリチン酸二カリウム…15mg

(のどの炎症を抑えます。)

キキョウ流エキス…1200mg

(のどの炎症を抑えます。)

効能・効果 :のどの炎症による声がれ・のどの痛み・のどの不快感・

のどのはれ・のどのあれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

用法・用量 :大人(15才以上)及び5才以上の小児:1回2錠、1日3〜6回

1錠ずつ2錠までを口中に含み、かまずにゆっくり溶かして

服用してください。

2時間以上の服用間隔をおいてください。

製造販売元 :株式会社浅田飴

発売日 :2024年11月1日(金)

■お取り扱い店舗(2024年11月1日時点)

・ロフト

全国のロフト(健康雑貨売場・一部店舗を除く)及びロフトネットストア

https://www.loft.co.jp/store/

・丸善ジュンク堂書店

MARUZEN&ジュンク堂書店(札幌店、梅田店)、函館栄好堂(丸井今井店)、ジュンク堂書店(旭川店、盛岡店、池袋本店、立川高島屋店、藤沢店、大阪本店、西宮店、三宮店、広島駅前店、高松店、松山三越店、福岡店、鹿児島店)、丸善(仙台アエル店、丸の内本店、お茶の水店、ラゾーナ川崎店、津田沼店、ユニモちはら台店、名古屋本店、松本店、京都本店、高島屋堺店、さんすて岡山店、岡山シンフォニービル店、博多店)、戸田書店(山形店、熊谷店、桐生店、高崎店、藤枝東店、長岡店)

・大垣書店

京都本店、京都ヨドバシ店、烏丸三条店、イオンモール京都桂川店、京都ファミリー店、イオンモール京都五条店、Kotochika御池店、イオンモールKYOTO店

・積文館書店

新天町本店、小田部店、前原店、大野城店、ザ・モール春日店、大川店、上峰店、江北店、有田店、伊万里店、本城店、TSUTAYA積文館書店シュロアモール店、TSUYAYA積文館書店八女店、TSUTAYA積文館書店佐大通り店、TSUTAYA積文館書店鹿島店、TSUTAYABOOKSTOREマークイズ福岡ももち

・ブックセンタークエスト

小倉本店、大手町店、門司大理店

・文栄堂

サンパークあじす店

・コーチャンフォー

新川通り店、ミュンヘン大橋店、美しが丘店、旭川店、釧路店、北見店、若葉台店、つくば店

・有隣堂

・三省堂書店

名古屋本店、一宮店、岐阜店

・蔦屋書店 熊本三年坂 中村佑介POP-UP SHOP

2024年10月16日(水)〜2024年11月17日(日)

https://www.sannenzaka.jp/event-calendar/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E4%BD%91%E4%BB%8Bpop-up-shop

・大垣書店イオンモールKYOTO店 中村佑介POPUPストア

2024年11月30日(土)〜2024年12月26日(木)

【12/7開催】「中村佑介カレンダー2025」発売記念サイン会 開催のお知らせ

・中村佑介スタンプラリー(宝塚市) 中村佑介カレンダーPOPUPストア

2024年11月中旬〜2025年1月14日(火)

中村佑介スタンプラリー公式: https://takarazuka-c.jp/event/ny_stamprally.html

■中村佑介氏 プロフィール

中村佑介氏

1978年生まれ、兵庫県出身のイラストレーター。

大阪芸術大学デザイン学科卒業。

ASIAN KUNG-FU GENERATION、さだまさしのCDジャケットをはじめ、『謎解きはディナーのあとで』、『夜は短し歩けよ乙女』、音楽の教科書など数多くの書籍カバーを手掛ける。

画集『Blue』と『NOW』は13万部を記録中。

中村 佑介氏のコメント

おかげさまで浅田飴糖衣の限定缶も2回目の林檎の年を迎えることができました。

通常缶も1回目の限定缶も横向きの洋服姿でしたので、今回は和服で正面を向いてもらい、クリスマスのオーナメントや初詣のりんご飴のようにキラっとした紅に仕上げました。

これからもヘビの尾のように末長くご愛用頂けると幸いです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年の干支・巳デザイン!浅田飴「浅田飴糖衣R Limited Edition 2025」 appeared first on Dtimes.