20,000点以上の手づくり作品が全国各地から京都に大集結！京都ハンドメイドマルシェ2024

京都ハンドメイドマルシェ2024

内容 : 全国のハンドメイド作家によるオリジナル作品や手づくりフードの展示・販売、13種類のハンドメイド体験教室 等

日程 : 2024年12月7日(土)・8日(日) 11:00〜17:00

会場 : 京都市勧業館みやこめっせ 第3展示場(全面)

ブース数: 約1,000ブース(2日間合計)

入場料 : 当日券700円、前売券600円

(小学生以下は入場無料)

主催 : 京都ハンドメイドマルシェ実行委員会

URL : https://kyoto.handmade-marche.jp/

京都ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2024年12月7日(土)・8日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に展示・販売するイベント「京都ハンドメイドマルシェ2024」をみやこめっせ(京都府京都市左京区)にて開催。

■京都ハンドメイドマルシェの3つの特徴

【京都最大級!2日間合計で1,000ブースのオリジナル作品や手づくりフードが集結】

全国各地の手づくり作家が集まり2日間合計で1,000ブースが出店!

アクセサリーやインテリア雑貨、伝統工芸やファッション、さらにはフード作品まで、20,000点以上の個性的で高品質な作品が約4,000m2の会場を埋め尽くします。

どの作品もここでしか出会えない一点ものです。

まるで宝探しのようなワクワクする2日間を楽しめます。

【作家本人が出店!作り手と直接交流しながら自分だけの作品に出会えるイベント】

イベント当日は作品を制作した作家本人が出店します。

作家との交流を楽しみながら、こだわりの一品を手に取り、気に入った作品を直接購入することができるのも同イベントの特徴です。

【手づくりを体験!未経験でも気軽に楽しめる13種類の体験教室を開催】

イベント当日は気軽に参加できる体験教室を開催します。

手づくり作家自身が先生となって作り方を教わりながら体験できるので、未経験の方でも安心して参加できます。

アクセサリーからクラフト、ファンシー雑貨など、大人から子供まで老若男女を問わず楽しめる体験型コンテンツとして人気のプログラムとなっています。

■出店作品および体験教室の一例

※ byに続く名称は制作者(体験教室の場合は講師)です。

※ 本ページで紹介する作品や体験教室は一例です。

公式サイト内の出店情報ページでは2024年の京都ハンドメイドマルシェに出店する制作者を見ることができます。

【アクセサリー・インテリア雑貨・ファッション雑貨等のハンドメイド作品】

手描きの絵付け陶器 by たなか ふたば

クラゲ型ランプ by Hi*room

苔テラリウム by 田中 圭介

【焼き菓子・パン・和菓子・燻製等のオリジナルフード】

アイシングクッキー by Cherry

フルーツサンド by COTOS KYOTO

半熟卵のスモーク by 徳島スモーク

【アクセサリー・インテリア雑貨・ファンシー雑貨等のハンドメイド体験教室】

スクイーズデコレーション講座 by 森川葉子

チョークアート講座 by ChalkArt PoP’n

スペインタイル講座 by GLICINA nobuko

