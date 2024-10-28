²È¤Î¸°¤¬²õ¤ì¤Æ¡ØÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¡Ù¢ªºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¤È16Ëü3000ºÆÀ¸¤òÆÍÇË
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇ¤Î¥ì¥â¥ó¤È¸¤¤Î¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸°¤¬²õ¤ì¤Æ²È¤ËÆþ¤ì¤º¡¢²¿»þ´Ö¤«¤Ö¤ê¤Ë°¦Ç¤Á¤ã¤ó¤ËºÆ³«¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡¢¡Ø¤È¤ó¤ÀºÒÆñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«²È¤Ëµ¢¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡Ø2É¤¤Î¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬Ëè²ó²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢Æ°²è¤Ï16Ëü2000ºÆÀ¸¡¢5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤Î¸°¤¬²õ¤ì¤¿¡ª
°¦¸¤¤Î¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤½¤Î´Ö¡¢°¦Ç¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª²È¤Ç¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¡£³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤Î¥«ー¥É¥ー¤Ë¥¨¥éー¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
²¿»þ´Ö¤âÂÔ¤¿¤µ¤ì¡¢Ì²¤µ¤¬¸Â³¦¤Î¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó
¸°²°¤µ¤óÅþÃå¤Þ¤Ç²¿»þ´Ö¤âÂÔ¤Ä±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤ªÎ±¼éÈÖ¤Î¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£ÊÕ¤ê¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÁë¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ§¤ê¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÁëºÝ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¡ª¤³¤Á¤é¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¡ª¤ªÌÜÌÜ¥´¥·¥´¥·¤«¤é¤Î～¡Ø¤¢¤ì¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Í¡ª¡©¡Ù¡Ê¾Ð¡Ë
¤¢¤ì¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Í¡ª¡©
¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ²ñ¡ª
¤è¤¦¤ä¤¯ÅþÃå¤·¤¿¸°²°¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤Î¹½Â¤Åª¤Ë±«¿å¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¥µ¥Ó¤Æ¥¨¥éー¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ë¥Îー¥Þ¥ë¤Ê¸°¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤Ã¤È²È¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£²¿»þ´Ö¤«¤Ö¤ê¤Ë¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥ë¥ó¥ë¥ó¤Ç¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó
¤¿¤À¤¤¤Þ¡ù¤ª¤«¤¨¤ê
¸°²°¤µ¤ó¤Îµ¤ÇÛ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ¥ë¥ó¥ë¥ó¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó♡¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¤âÈè¤ì¤Æ¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
Èè¤ì¤Æ¤°¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó
¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤¬¹¬¤»♡
¤ªÎ±¼éÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡£¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¹¤®¤Æ¤À¤ó¤À¤ó´é¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤·¤Æ¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î½Å¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡¢´é¤¬·¹¤¤¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë
¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î½Å¤ß¤ò嚙¤ß¤·¤á¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬Èè¤ì¤Æ¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÓ¶Ì¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¤·¤¤♡¤½¤·¤Æ¡¢2¿ÍÃçÎÉ¤¯¤ª¤Í¤ó¤Í¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Î¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡Ä¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡ù
ÌÓ¶Ì¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤ë¡Ä♡
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í
2¿ÍÃçÎÉ¤¯¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡ù
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø ¥ì¥â¥ó¤µ¤ó¡Ö¤¢¤ì¡ª¤â¤·¤«¤·¤Æ¼ç¤¸¤ã¤Í¡ª¡×¤ÆÀäÂÐ¸À¤Ã¤Æ¤ëw¡Ù¡Ø¥ì¥â¥ó¤µ¤ó¤¬ÁëºÝ¤Ç¤ß¤»¤ë¹ÔÆ°¤¬²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«²È¤Ëµ¢¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡ØËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ø¥Ý¥Æ¥Á¤¯¤ó¤ÎÆ°ºî¤äºÙ¤«¤Ê¤·¤¯¤µ¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥ì¥â¥ó¤¯¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇ¤Î¥ì¥â¥ó¤È¸¤¤Î¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤ÊËèÆü¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î¥â¥Õ¥â¥Õ²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇ¤Î¥ì¥â¥ó¤È¸¤¤Î¥Ý¥Æ¥Á¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Áêß·¡¡Ç¦
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£