¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û¡Ö²ÀÍõÆ²¤Î¥¬¥é¥¯¥¿¤¿¤Á¡×Âè4ÏÃ¡ÖÀ¶¤¤âÂù¤ê¤â¡×¤¬¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
10·î28Æü ¸ø³«
²Á³Ê¡§70¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡Ë
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï10·î28Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡×¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡Ö²ÀÍõÆ²¤Î¥¬¥é¥¯¥¿¤¿¤Á¡×Âè4ÏÃ¡ÖÀ¶¤¤âÂù¤ê¤â¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï70¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÁ´ÇÔ¤·¿´¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡¦³ûµï¹Ìºî¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¤Õ¤ÈË¬¤ì¤¿¸ÅÊª¾¦¡Ö¤¬¤é¤¯¤¿ ²ÀÍõÆ²¡×¤Ë¤ÆÈþ¿ÍÅ¹¼ç¡¦¥è¥ß¤È½Ð²ñ¤¦¥É¥¿¥Ð¥¿¡ß¥«¥â¤é¤ì¥³¥á¥Ç¥£ー¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦Èà½÷¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¬¥é¥¯¥¿¤òÌµÍý¤ä¤êÇä¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¥È¥ó¤Ç¤âÉÏË³Å¹¼ç¡£
¡¡10·î28Æü¸½ºß¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¡Ö¥É¥¢¥Î¥Ö¡×¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè4ÏÃ¡ÖÀ¶¤¤âÂù¤ê¤â¡×¤Î¥Úー¥¸¡ÚÌµÎÁ¡Û
Âè1ÏÃ¡Ö¥É¥¢¥Î¥Ö¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú²ÀÍõÆ²¤Î¥¬¥é¥¯¥¿¤¿¤Á¡Û
¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÁ´ÇÔ¤·¡¢¿´¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó ³ûµï¹Ìºî(35)¡£¤¢¤ëÆü¡¢³ûµï¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¸ÅÊª¾¦¡Ø¤¬¤é¤¯¤¿ ²ÀÍõÆ²¡Ù¤òË¬¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Èþ¿ÍÅ¹¼ç ¥è¥ß¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦Èà½÷¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¬¥é¥¯¥¿¤òÌµÍý¤ä¤êÇä¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¥È¥ó¤Ç¤âÉÏË³Å¹¼ç¤À¤Ã¤¿¡ª ¥è¥ß¤«¤éË¡³°¤ÊÃÍÃÊ¤Ç¥¬¥é¥¯¥¿¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤ë³ûµï¤Ï¡¢¹¬¤»¤òÄÏ¤ß¤È¤ì¤ë¤Î¤«⁉ Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¡ß¥«¥â¤é¤ì¥³¥á¥Ç¥£ー¡ª
(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.