【第4話】10月28日 公開価格:70ポイント(ヤンマガWeb)

講談社は10月28日、同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にてマンガ「伽藍堂のガラクタたち」第4話「清きも濁りも」を公開した。ヤンマガWebでの価格は70ポイント。

本作はマッチングアプリで全敗し心が疲れてしまったサラリーマン・鴨居耕作(35)が、ふと訪れた古物商「がらくた 伽藍堂」にて美人店主・ヨミと出会うドタバタ×カモられコメディー。ミステリアスな雰囲気漂う彼女だが、実はガラクタを無理やり売りつけてくるトンでも貧乏店主。

10月28日現在、ヤンマガWebでは第1話「ドアノブ」が無料公開されている。

【最新話】

第4話「清きも濁りも」のページ

【無料】

第1話「ドアノブ」のページ

【伽藍堂のガラクタたち】

マッチングアプリで全敗し、心が疲れてしまったサラリーマン 鴨居耕作(35)。ある日、鴨居は気まぐれで古物商『がらくた 伽藍堂』を訪れる。そこにいた美人店主 ヨミ。ミステリアスな雰囲気漂う彼女だが、実はガラクタを無理やり売りつけてくるトンでも貧乏店主だった! ヨミから法外な値段でガラクタをふっかけられる鴨居は、幸せを掴みとれるのか⁉ 前代未聞のドタバタ×カモられコメディー!

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.