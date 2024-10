日本一のキッズリゾートを目指すレゴランド(R) ・ジャパンが、年末年始限定のスペシャルイベントを開催。

子どもと家族がカウントダウンで新年を迎える「キッズ・カウントダウン」と、日本のお正月を体験できる「ハッピーニューイヤー2025」が実施されます☆

レゴランド(R) ・ジャパン「キッズ・カウントダウン/ハッピーニューイヤー 2025」

開催期間:2024年12月28日(土)〜 2025年1月13日(月・祝)

レゴランド(R) ・ジャパンにて、2025年の “あそびはじめ”に向け「キッズ・カウントダウン」と、日本のお正月を体験できる「ハッピーニューイヤー2025」を開催。

2024年で3回目を迎え、大晦日恒例の人気イベントに成長した「キッズ・カウントダウン」では、年内最後のパーク閉園18時に向けて、子どもと家族のためのカウントダウンショーを開催することで、“世界一早く!?”新年を迎えることができます。

「ハッピーニューイヤー 2025」では、こどもたちの“あそびはじめ”として、「日本のお正月」を体験できる「レゴランド(R) de 初詣」を開催。

年末年始のお祝いにぴったりな「キッズ・カウントダウン」と「ハッピーニューイヤー 2025」の見どころを紹介していきます☆

キッズ・カウントダウン〜新年をいっしょにむかえよう〜

開催日:2024年12月31日(火)

開催時間:17:40〜18:10

料金:無料/パーク入場料金は別途

特典:花火がレゴ(R) ブロックに見える特製3D グラスをプレゼント

※12月31日(火)入場者のみ先着7,000名程度

会場:レゴランド(R) ・ジャパン イベントエリア特設ステージ前

参加者全員で盛り上がる新年の幕開けに向けた最高のカウントダウン。

レゴランド(R) ・ジャパンのキャラクターたちが集結し、花火(パイロ演出)が大晦日の夜空を彩り、光と音の演出で会場を盛り上げます。

3D グラスイメージ

当日は先着7,000名の入場者に花火や光がレゴ(R) ブロックに見える不思議なオリジナル3Dグラスがプレゼントされます。

ハッピーニューイヤー 2025

開催期間:2024年12月28日(土)〜 2025年1月13日(月・祝)

開催時間:10:00〜18:00

会場:レゴランド(R) ・ジャパン イベントエリア ほか

料金:無料/パーク入場料金は別途

「ハッピーニューイヤー 2025」では、こどもたちの“あそびはじめ”として、「日本のお正月」を体験できる「レゴランド(R) de 初詣」を開催。

しめ縄が取り付けられた大鳥居をくぐって鈴緒を引くことで、子どもたちの初詣が行えます。

イベントエリアでは、2025年も干支のモザイクアートが登場。

12月31日の「キッズ・カウントダウン」で除幕が行われ、イベントエリアのステージ上がフォトスポットに変身します。

前回開催時のようす

また、日本郵便東海支社とコラボレーションしたイベントも実施。

子どもたちが新年のお祝いメッセージを書きながら楽しめる年賀状づくりや、パーク内にはレゴ(R) ブロック製ポストが登場します。

かさねてたのしい!年賀状づくり 〜日本郵便東海支社とコラボレーション〜

開催期間:2024年12月28日(土)〜31日(火)

会 場:ポストカード配布場所:エントランス

スタンプ台:パーク内各所

レゴ(R) ブロック製ポスト:イベントエリア

“年賀状を送る”という日本の文化を、未来を担う子どもたちへ伝えていくために、日本郵便東海支社とレゴランド(R) ・ジャパンが共同で取り組みます。

2024年デザイン

パーク内に設置されたスタンプをポストカードに4回すべて重ねると1枚の絵が完成。

大切なお友だちに新年のお祝いメッセージを添えて作成したオリジナルの年賀状が完成したら、パーク内のレゴ(R) ブロック製ポストへ投函仕様ください。

※レゴ(R) ブロック製のポストへの投函は、切手(1枚85円)の購入が必要です

レゴ(R) ブロック製の巨大なモザイクアート干支「へび(蛇)」&「門松」

2024年モザイクアート

設置期間:2024年12月31日(火)ショーの終了後〜2025年1月13日(月・祝 )

会場:イベントエリア ※「キッズ・カウントダウン」でお披露目

干支の「へび(蛇)」をレゴ(R) ブロック3.2万個で制作した幅6.5m×高さ2.8mの巨大なモザイクアートがイベントエリアのステージ上に登場。

2023年も登場したレゴ(R) 認定プロビルダー・三井淳平氏が制作した「門松」も展開され、新年のフォトスポットを盛り上げます。

レゴランド(R) de 初詣

実施期間:2025年1月1日(水・祝)〜 1月13日(月・祝)

会場:レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド、イベントエリア

レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド入口の鳥居が期間限定でお正月仕様に。

しめ縄が取りつけられた大鳥居の先には、東家に大きな鈴が出現します。

鈴緒を引き、手を合わせ、レゴランド(R) での初詣を楽しめるエリアです。

2025年のゲストの願い事などが描かれた絵馬カードは、イベント終了後にご祈祷が行われます。

スペシャルワークショップ「だるまにねがいを」

開催期間:2024年12月28日(土)〜 2025年1月6日(月)

開催予定:平日1〜 2回/土・日・祝2〜 3回

会場:レゴ(R) ・クリエイティブ・ワークショップ

対象:3歳〜 大人(未就学児はペアで参加推奨)

申 込:公式HPで毎日8時〜 予約受付

日本で古くから知られる文化「だるまの目入れ」を体験いただけるレゴランド(R) ・ジャパンのお正月恒例スペシャルワークショップ「だるまにねがいを」を2024年も開催。

だるまと筆をレゴ(R) ブロックで組み立て、「だるまの絵馬」に2025年の願いごとなどを書いて、素敵な一年を迎えることができます。

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート オリジナル福袋

価格:3,000円(税込) ※なくなり次第販売終了

販売開始日:2024年12月26日(木)〜

セット内容:レゴランド(R) トレイン×1個、木製枡※4種ランダム×1個、紅白手ぬぐい風タオル(サイズ:34×90cm×1枚、パーク内レストラン500円利用券×1枚

販売店舗:ビッグ・ショップ/ホテル・ショップ

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートでしか手に入らない限定オリジナル福袋が登場。

レゴランド(R)の限定のボックスセット「レゴランド(R) トレイン」や、他では手に入らない非売品の「木製枡」「紅白手ぬぐい風タオル」「パーク内レストラン500円利用券」が入っています。

レゴランド(R) 限定オーリーの陶器おみくじ

価格:700円(税込)※なくなり次第販売終了

発売日: 2024年12 月26日(木)〜

販売店舗:ビッグ・ショップ

“新年の運だめし”としてレゴランド(R) 限定「オーリーの陶器おみくじ 」が登場。

陶器製なので、飾っても楽しめます。

くじはオーリーの中にランダムに入っており、何が出るかはお楽しみです。

お正月限定フード

レゴランド(R) ・ジャパンイベントでは「牛すき風雑煮うどん」や「おしるこ」「おせち膳」などをはじめ、心も身体も温まるお正月限定の縁起物メニューもラインナップ。

またレゴランド(R) ・ジャパン・ホテルでは「年越しそば」など、お正月限定の人気メニューも堪能できるスペシャルメニューが登場します。

ブリックス・ファミリー・レストラン「年越しそば」

価格:1,200円(税込) ※ホテルに宿泊された方限定

販売期間:2024年12月31日(火)

販売時間:21:00 〜 22:00

販売店舗:レゴランド(R) ・ジャパン・ホテル「ブリックス・ファミリー・レストラン」

食感が楽しめる乱切りそばを使用した年越しそばが、レゴランド(R) ・ジャパン・ホテル内の「ブリックス・ファミリー・レストラン」に登場。

サクサクえび天を2本トッピングした人気の年越しそばが大晦日限定で販売されます。

彩(いろどり)和食レストラン「彩おせち膳」

価格:3,000円(税込)

提供期間:2025年1月1日(水・祝)〜1月3日(金)

販売店舗:彩(いろどり)和食レストラン

和食レストラン「彩(いろどり)」に、2024年に引き続き「おせち」が登場。

家族の繁栄や健康を願う食材が使用された、色鮮やかで華やかなお膳が楽しめます。

ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー「おしるこ」

価格:600円(税込)

販売期間:2025年1月1日(水・祝)〜1月31日(金)

販売店舗:ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー

ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニーに、新年の幕開けをお祝いできる、お正月の定番の「おしるこ」がラインナップ。

お子さんも食べやすい、白玉の「おしるこ」です。

イベントエリア内キッチンカー「牛すき風雑煮うどん」

価格:1,000円(税込)

販売期間:2024年12月28日(土)〜2025年1月13日(月・祝)

販売店舗:イベントエリア内キッチンカー

イベントエリア内キッチンカーにて販売される「牛すき風雑煮うどん」は、すき焼き風の甘辛いお出汁ですき焼きとお雑煮の両方を楽しめるメニュー。

縁起物のおもちをトッピングした、牛すき風のお雑煮うどんです。

子どもたちが家族と共に楽しめる、年末年始のスペシャル企画。

レゴランド(R) ・ジャパンにて2024年12月28日より順次開催される「キッズ・カウントダウン」と「ハッピーニューイヤー 2025」の紹介でした☆

