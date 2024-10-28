¡Ö¼óÁê¤È´´»öÄ¹¤¬¼¤á¤ë¤Ù¤¡×¼«¸ø15Ç¯¤Ö¤ê²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÅÞÆâ¤«¤éÂà¿ØÏÀ¤â¡¡¹ñÌ±¡¦°Ý¿·¤ÏÎ©·û¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¡¡ÌîÅÞ¡È°ìËç´ä¡Éº¤Æñ¤«¡©
¼«Ì±56µÄÀÊ¸º¡¢¸øÌÀ¤ÏÀÐ°æÂåÉ½ÍîÁª¡Ä
27Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢³«É¼¤Î·ë²Ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ë°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¡¢Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Âç¤¤ÊµÕÉ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¼¨Á°¤Î247µÄÀÊ¤«¤é56¸º¤é¤·¡¢191µÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢ÀÐ°æÂåÉ½¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¤Ê¤É¸ø¼¨Á°¤«¤é¸º¤é¤·¤Æ24µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¸øÎ¾ÅÞ¤Ç215µÄÀÊ¤È¡¢²áÈ¾¿ô¤Î233µÄÀÊ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
ÌîÅÞ¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¸ø¼¨Á°¤Î98µÄÀÊ¤«¤é148µÄÀÊ¤ÈÂç¤¤¯Áý¤ä¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î7µÄÀÊ¤«¤é28µÄÀÊ¤Ø¤È4ÇÜ¤ËÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢Âçºå¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÏÁ´¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢38µÄÀÊ¤ÈÁ´¹ñÅª¤Ë¤Ï¶ìÀï¡£
¶¦»ºÅÞ¤Ï8µÄÀÊ¤È¸ø¼¨Á°¤«¤é¸º¤é¤·¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï3µÄÀÊ¤«¤é9µÄÀÊ¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï1µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï3µÄÀÊ¡£
2023Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤â3µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÅÞÆâ¤«¤éÀÐÇË¼óÁêÂà¿ØÏÀ¤â¡Ä
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦ÌÚÂ¼Í´ÂÀµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Ø¤ÎÂà¿ØÏÀ¤â½Ð¤ëÃæ¡¢28Æü¸áÁ°¤«¤éÁíºÛ±þÀÜ¼¼¤ÇÎ×»þ¤ÎÌò°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¸áÁ°11»þ¤´¤í¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÆþ¤ê¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¡¦¾®ÀôÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤é¤È¤È¤â¤ËÌò°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¹¹ÔÉô¤Î¿ÊÂà¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¸þ¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾®Àô»á¤¬¼þÊÕ¤Ë¼°Õ¤òÏ³¤é¤¹°ìÊý¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂ³Åê¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¼óÁê¤È´´»öÄ¹¤¬¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âà¿ØÏÀ¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¡£
¼óÁê¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤âÍ¿ÅÞ¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤ëÅÞ´´Éô¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¾õ¶·¤ÇÃ¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áÈ¾¿ô¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡×¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤ÎÌîÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢À¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ö²¿¤ò¤ä¤ë¤Ë¤âÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë¡£º¬²ó¤·¤â¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å2»þ¤«¤é²ñ¸«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÌîÅÞ¤Ï¡È°ìËç´ä¡ÉÆñ¤·¤¤¤«
Ìö¿Ê¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞÂ¦¤Îº£¸å¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦ÌÚÂ¼Âçµ×µ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ´´Éô¤Ï¡¢¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬ÇìÃç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿§¡¹¤Ê¼ê¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¡£À¯¸¢¸òÂå¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¤³¤ì¤«¤éÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ³ÆÅÞ¤ÈÀ¿°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤´Êó¹ð¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï28Æü¡¢»Ù»ýÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÏ¢¹ç¤òË¬¤ì¡¢ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÏÎ©·û¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¸¶È¯¤ò´Þ¤à¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤ä·ûË¡¤Ê¤É¡¢°ìÃ×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¨ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤â¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤¬°ìËç´ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÌîÅÄÂåÉ½¤é¼¹¹ÔÉô¤Ï¸½ºß¡¢ÅÞËÜÉô¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Ï¡¢¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡É¤ÇË¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ²ñÂÐ±þ¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬°ì»þ700±ßÄ¶ÃÍ¾å¤²
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢°ì»þ700±ß°Ê¾åÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£
½µÌÀ¤±¤ÎÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÂçÉý¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
Áªµó·ë²Ì¤ò»Ô¾ì¤¬¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢±ßÁê¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¯¶É¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò·Ù²ü¤·¡¢Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ËÆ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á153±ß80Á¬Âæ¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£ÄäÂÚ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢À¯ºö¼Â¸½Ç½ÎÏÄã²¼¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï25Æü¤ËÈæ¤Ù¡¢549±ß58Á¬¹â¤¤¡¢3Ëü8463±ß50Á¬¡¢TOPIX(Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô)¤Ï¡¢2647.09¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ÖLive News days¡×10·î28ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë