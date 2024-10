『くまのプーさん』OH MY CAFEが、2024年11月9日(土)より東京にて、11月14日(木)より名古屋にて、12月5日(木)より大阪にて順次、期間限定でオープンする。プーさんと仲間たちのファニーなフェイスがいっぱいのカフェを紹介する。プーさんは100エーカーの森に住んでいるくまのぬいぐるみ。食いしんぼうでいつもお腹がグーグー鳴っている。クリストファー・ロビンや森の仲間、ピグレットやティガー、ラビットたちと大好きなはちみつを手に入れるため旅に出たり、ランピーやモモンガを探しに行ったり、いつも楽しい冒険をしている。

2024年秋、大人から子供まで愛され続けているディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」スペシャルカフェの開催が決定した。テーマは ”FUNNY & FRIENDS” 。店内は、プーさんと仲間たちのファニーなフェイスがインパクト大の楽しい世界観が体験できるスペシャルな空間。メニューは、「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」をイメージしたパスタプレート、マフィンプレート、フルーツサンド、カレーや、『ティガー・ムービー/プーさんの贈りもの』の印象的で温かい気持ちになるラストのシーンをイメージしたフローズンヨーグルトのグラスパフェなど、ユニークなフードメニューや個性豊かなキャラクターたちをモチーフにしたドリンクなど楽しいメニューが展開される。全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した、塩分控えめで低糖質な身体にやさしいヘルシーなメニューだ。また、プーさんと仲間たちのFUNNYなフェイスが楽しいオリジナルアートを使用したシリーズや、『ティガー・ムービー/プーさんの贈りもの』をモチーフにしたアートを使用したシリーズなどの、カフェオリジナルグッズやスーベニア、特典も登場する。秋が深まりゆくこの季節、『くまのプーさん』OH MY CAFEで、まったりくつろぎの時間を過ごしてみては。(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.