ÀÖÀ±»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¼Â»Ü¡¡T¡Ý²¬ÅÄ»á¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼½¢Ç¤
¡¡¸µºå¿À¤ÎÀÖÀ±·û¹¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤¬2025Ç¯ÅÙ¡ÊÂè23´üÀ¸¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖÊ¸µåÎ¾Æ»¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Ìîµå¤òÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¯¾å¤ÇÉ¬Í×¤Êµ»½ÑÎÏ¡¦Àº¿ÀÎÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¸½Ìò°úÂà¤·¤¿T¡½²¬ÅÄ»á¡Ê²¬ÅÄµ®¹°¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÁª¼ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÀî·½ÂÀÁª¼ê¤é¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Î°ÂÅÄ¾°·ûÁª¼ê¡Ê10´üÀ¸¡Ë¤éÂ¿¤¯¤ÎOB¤¬¹Ã»Ò±à¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÆüÄø¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§BÆüÄø¡¡12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ê¹çÈÝÈ¯É½12·î27Æü¡Ë±þÊç´ü´Ö9·î12Æü¡Á12·î17Æü
¡¡¢§CÆüÄø¡¡1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ê¹çÈÝÈ¯É½2·î2Æü¡Ë±þÊç´ü´Ö12·î18Æü¡Á1·î21Æü
¡¡ÆþÃÄÏÈ¤Ï25¿Í¡¢±þÊç»ñ³Ê¤Ï2025Ç¯4·î¤ËÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ëÃË»Ò
¡¡±þÊçÍ×¹à¡¢¿ÊÏ©¼ÂÀÓ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥ÖHP¤Ç¡£