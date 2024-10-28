¡Ö¥Á¥ã¥é¥Ô¥¨¥í¡¢´°À®¡×41ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£¿¹¿µ¸ã(41)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ë¥³¥¹¥×¥ì½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¿¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö#²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡Ö#¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤Î¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿»Ñ¤òÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¥Ô¥¨¥í¶²ÉÝ¾É¤«¤é¤·¤¿¤é¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¡£¾Ð¡×¡Ö¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤«¤È»×¤Ã¤¿¾Ð °Õ³°¤ËÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¾Ð¡×¡Ö¥Á¥ã¥é¥Ô¥¨¥í¡¢´°À®¡×¡ÖÆ£¿¹¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¾Ð Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¿¹¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇNSCºßÀÒÃæ¤Ê¤¬¤é½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥ê¥º¥à¥Í¥¿¡ÖÉðÍ¦ÅÁ¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥²¤Ý¤è¡Á!¡×¡Ö·¯¡¢¤«¤ï¤¦¤£¡¼¤Í¡×¤Î¥Á¥ã¥éÃË¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÂæ»ì¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£