15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñÀ¯Éüµ¢ ²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¡ÖÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤ÏµðÂç¤Ê°ìÊâ¡×°ìÌëÌÀ¤±·è°Õ¸ì¤ë¡Ú°¦ÃÎ1¶è¡Û
°¦ÃÎ1¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¤ÇÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡×¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¤Ï¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñÀ¯Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÈÌ¿´¶¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£Âè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤ÏµðÂç¤Ê°ìÊâ¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡×¡Ê½ôÇÉ¡¦¸µ ²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»á¡Ë
²ÏÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ¶è¤ÎÂç¿Ü¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢»Ù±ç¼Ô¤é¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¹ñ¤â²ÏÂ¼¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÁíÍý¤òÁÀ¤¦ÃË 75ºÐ ¥¢¥²¥¤¥ó¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¡×¡Ê²ÏÂ¼»á¡Ë