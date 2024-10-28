¥¹¥Ð¥ë¿··¿¡Ö¡È¤¹¤´¤¤¡É4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡×½é¸ø³«¡ª Ìó680ÇÏÎÏ¤Î2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¡×ÅëºÜ¡ª ¼¿¹õ¤ÎºÇÂ®¥Þ¥·¥ó¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡×ÊÆ¹ñ¤ÇÅÐ¾ì
ÊÆ¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÁá¤¯¤â½éÍ¥¾¡¡ª
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ï2024Ç¯10·î8Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡ÖWRX¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡ÖPROJECT MIDNIGHT¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ë¡×¤òÊÆ¹ñ¤Ç½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±¼Ö¤Ï7·î¤Ë±Ñ¹ñ¡Ö¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ÇÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¥«¡¼¡Ö¥¨¥¢¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÀ®¸ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥¹¥Ð¥ë¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄUSA»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âÂ®¤¤¥Þ¥·¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥¹¥Ð¥ë¿··¿¡Ö¡È¤¹¤´¤¤¡É4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡ÖWRX¡Ê¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¡£
¡¡ÊÞÁõÏ©¡Ê¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤È·ÚÎÌ²½¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥·¤òºÎÍÑ¡£¼ÖÎ¾½ÅÎÌ2469¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1120kg¡Ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ670hp¡ÊÌó680ÇÏÎÏ¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯680lb-ft¡ÊÌó921Nm¡Ë¤òÈ¯À¸¤¹¤ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢AWD¡Ê»ÍÎØ¶îÆ°¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È½Ð¸ý¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÇÓµ¤¸ý¤«¤é±ê¤òÅÇ¤½Ð¤¹»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢¤Ä¤ä¾Ã¤·¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ä¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤ä¥ë¡¼¥Õ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤Ï»Ï¢À±¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¯ÍÑ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ª¥á¥È¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢18¡ß11¥¤¥ó¥Á¤ÎOZ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥âLMP¤È¥è¥³¥Ï¥ÞÀ½¡ÖADVAN¡×¥¹¥ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¡Ê280¡¿650R18¡Ë¤òÁõÃå¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤Ï¡¢¥½¥Î¥Þ¡¦¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ô¥§¥í¥·¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¡×¤Î2¶¥µ»¤Ë»²Àï¤·¡¢¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤Ç¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¤Ë»²Àï¤·¤¿¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¥¿¥¤¥à1Ê¬29ÉÃ856¤Ï¡Ë¤«¤Ê¤ê¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¡£º£Ä«¤Î¥³¡¼¥¹¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤é¤â¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ô¥§¥í¥·¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¥¹¥Ð¥ë¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆæ¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¼¡¤Ë¤É¤³¤Ë¸½¤ì¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£