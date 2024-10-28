MLS¥¯¥é¥Ö¤Î25ºÐGK¤¬»àµî¡ÄICUÈÂÁ÷¤ÎÀè½µ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼(MLS)¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿ÍGK¥Û¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥È¥ì¥ó¥È¤¬26Æü¤Ë25ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¡£²ÈÂ²¤¬Àè½µ¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿»Ý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Îë¾Êó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¤â27Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥È¥ì¥ó¥È¤Î»à¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢Æ®»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¶¥µ»¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤òµ±¤«¤»¤ë¸¥¿ÈÅª¤ÊÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢·»Äï¤Ç¤¢¤ê¡¢º§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï·è°Õ¡¢¸¥¿È¡¢Ç¦ÂÑ¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¿¼¤¯ÀË¤·¤à¡£Èà¤Î²ÈÂ²¡¢º§Ìó¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¥Û¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈ¯É½¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÁÓ¤ËÉþ¤¹¤ëÈà¤é¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥È¥ì¥ó¥È¤Ï2023Ç¯¤ÎMLS¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÁ´ÂÎ¤Î28ÈÖÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥æ¥Ë¥ª¥óÆþ¤ê¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¿ô¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¡£²ÈÂ²¤¬Àè½µ¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿»Ý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Îë¾Êó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¤â27Æü¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥È¥ì¥ó¥È¤Î»à¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢Æ®»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¶¥µ»¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤òµ±¤«¤»¤ë¸¥¿ÈÅª¤ÊÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢·»Äï¤Ç¤¢¤ê¡¢º§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï·è°Õ¡¢¸¥¿È¡¢Ç¦ÂÑ¤ÎÂÎ¸½¼Ô¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¿¼¤¯ÀË¤·¤à¡£Èà¤Î²ÈÂ²¡¢º§Ìó¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¡×
¥È¥ì¥ó¥È¤Ï2023Ç¯¤ÎMLS¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÁ´ÂÎ¤Î28ÈÖÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥æ¥Ë¥ª¥óÆþ¤ê¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¿ô¤À¤Ã¤¿¡£