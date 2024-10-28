¡¡¡ÖÇä³Ý¶â¡×¡Ê¥Ä¥±Ê§¤¤¡Ë¤òÊÖºÑ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤ÎÃË¤¬½÷À­µÒ¤ËË½¹Ô¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅÔ¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤êËÉ»ß¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡Ö£Ë£É£Î£Ç£Ä£Ï£Í¡×¤Ë£±£°£¶Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£

¡¡ÅÔ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¯¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Ï£²²óÌÜ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë½ý³²»ö·ï¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡¡