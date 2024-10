【ポン・デ・ショコラ】11月1日~2025年2月下旬 販売予定(順次販売終了)価格:172円~

ダスキンが運営するミスタードーナツは、11月1日から「ポン・デ・ショコラシリーズ」全5種を期間限定で発売する。販売期間は2025年2月下旬までで、順次販売終了となる。

今年はポン・デ・ショコラ生地の隠し味である、ヘーゼルナッツ風味やバニラ風味の味わいを調整し、よりチョコレート感を感じられる生地に改良。口中に広がるチョコレートの香りに、ほのかな苦味と甘味を感じられる商品となっている。

新しくなったポン・デ・ショコラ生地に様々なトッピングを加えることで、食感や味わいなどバラエティ豊かなラインアップ。毎年販売している「ポン・デ・ショコラ」、「ポン・デ・ダブルショコラ」、「ポン・デ・ザクショコラ」の3種類に加え、今年は新たに「ポン・デ・エンゼルショコラ」と「ポン・デ・生チョコショコラ」の2種類が登場。キャンティングアーモンドが食感のアクセントになった「ポン・デ・エンゼルショコラ」と、くちどけのよい生チョコレートをトッピングしたプチ贅沢感を味わえる「ポン・デ・生チョコショコラ」とあわせて全5種類で、どのドーナツもショコラを存分に楽しめる。

「ポン・デ・ショコラシリーズ」全5種

販売期間:11月1日~2025年2月下旬予定(順次販売終了)

対象ショップ:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記

ポン・デ・ショコラ

・テイクアウト:172円

・イートイン:176円

もちもち食感のショコラ生地にグレーズをプラスすることで、ショコラの風味をシンプルに味わえる商品

ポン・デ・ダブルショコラ

・テイクアウト:183円

・イートイン:187円

もちもち食感のショコラ生地にチョコレート。ショコラ好きの人には特に楽しめるドーナツ

ポン・デ・ザクショコラ

・テイクアウト:205円

・イートイン:209円

もちもち食感のショコラ生地に、チョコレートとザクザク食感が楽しめるチョコクランチが合わせられている。もちもちとザクザク、両方の食感を楽しめる

ポン・デ・エンゼルショコラ

・テイクアウト:205円

・イートイン:209円

もちもち食感のショコラ生地に、ホイップクリームをサンド。チョコレートの上にはキャンディングアーモンドをプラスし、食感がおいしさのアクセントになっている

ポン・デ・生チョコショコラ

・テイクアウト:226円

・イートイン:231円

もちもち食感のショコラ生地に、チョコレートとくちどけのよい生チョコレート、ホワイトチョコで仕上げられたドーナッツ。もちもちショコラ生地とくちどけのよい生チョコレートを一緒に楽しめる

(C) MISDO 24 (C) Mister Donut. All Rights Reserved.