ティモシー・シャラメのそっくりさんコンテストにご本人登場、会場騒然

現地時間2024年10月27日にニューヨークのワシントン・スクエア公園にて開催されたのそっくりさんコンテストに、シャラメ本人がサプライズ登場した。

本コンテストは市内にチラシが掲示されたおり、優勝者には50ドルの賞金がプレゼントされることが告知されていた。チラシのQRコードは招待ページにリンクされており、参加希望者は2700人にも上った。

may have to fly back to nyc for this watch this space