Æ°¤½Ð¤·¤¿100²¯±ß¤ÎÃÏÌÌ»Õº¾µ½¡ª¡©Å·ºÍº¾µ½»Õ¤Î¾×·â»ö¼Â¡ª¡§¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥È µ¶¤ê¤Î·Ù´± Season2
¡ÖWOWOW¡ß¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥È µ¶¤ê¤Î·Ù´± Season2¡×(Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë1»þ50Ê¬¡Á)¤òÊüÁ÷¡ª
¢¨¡ÖTVer¡×¤Ç¡¢³ÆÏÃÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷1½µ´ÖÁ°¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ°¤½Ð¤·¤¿100²¯±ß¤ÎÃÏÌÌ»Õº¾µ½!¡©Å·ºÍº¾µ½»Õ¤Î¾×·â»ö¼Â¡ª
»Ô¸¶È»¿Í¤¬Å·ºÍº¾µ½»Õ¤Ë¡½Æ°¤½Ð¤·¤¿100²¯±ß¤ÎÃÏÌÌ»Õº¾µ½¡ª¡©Æ°¤½Ð¤·¤¿·Ù»¡¤¬¸«¤Ä¤±¤¿Å·ºÍº¾µ½»Õ¤Î¾×·â»ö¼Â¡ªÀÅ¤«¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹°¿Í¤¿¤Á¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤À¡½
ºâÀ¯Æñ¤Ë¤¢¤¨¤°ÃÏÊýÅÔ»Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿Âç³Ý¤«¤ê¤Êº¾µ½¤ò´ë¤Æ¤ë³¤Æ£¡Ê¿ØÆâ¹§Â§¡Ë¤Ï¡¢ÌÚºê¡ÊÊ¥¾åÂÙ»Ë¡Ë¤ò¿·²ñ¼Ò¡¦¥Í¥ª¥ì¥¯¥È¥ë¤ÎÂåÉ½¤ËÇ¤Ì¿¤··×²è¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡£
³¤Æ£¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë½¾¤¤¡¢ÀÅ²¬¸©ÆüÊÂ»Ô¤Î»ÔÄ¹¡¦×¢À¥¡Ê¥Ù¥ó¥¬¥ë¡Ë¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤ëÅÄ¸Õ¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤ÈÌÚºê¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤«¤ê¡ÊÆâÅÄÍý±û¡Ë¤ÈºäËÜ¡Ê¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡Ë¤â¿·¤¿¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤òÄÉ¤Ã¤ÆÆüÊÂ»Ô¤ËÉë¤¡¢¤½¤³¤ÇÅÄ¸Õ¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£
Ìð¼Æ¡Ê¹ÓÀîÎÉ¡¹¡Ë¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÅÄ¸Õ¤ÎÁÇÀ¤òÄÉ¤¤»Ï¤á¤¿¤Ò¤«¤ê¤ÈºäËÜ¤Ï¡¢ÅÄ¸Õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡½¡½¡£Â³¤¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¡Ú¸ø¼°X¡¢Instagram¡Û
¡÷tx_wowow
¢¨¡ÖTVer¡×¤Ç¡¢³ÆÏÃÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷1½µ´ÖÁ°¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ°¤½Ð¤·¤¿100²¯±ß¤ÎÃÏÌÌ»Õº¾µ½!¡©Å·ºÍº¾µ½»Õ¤Î¾×·â»ö¼Â¡ª
»Ô¸¶È»¿Í¤¬Å·ºÍº¾µ½»Õ¤Ë¡½Æ°¤½Ð¤·¤¿100²¯±ß¤ÎÃÏÌÌ»Õº¾µ½¡ª¡©Æ°¤½Ð¤·¤¿·Ù»¡¤¬¸«¤Ä¤±¤¿Å·ºÍº¾µ½»Õ¤Î¾×·â»ö¼Â¡ªÀÅ¤«¤Ë²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹°¿Í¤¿¤Á¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤À¡½
Âè4ÏÃ ¿¶¤êÊÖ¤ê
ºâÀ¯Æñ¤Ë¤¢¤¨¤°ÃÏÊýÅÔ»Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿Âç³Ý¤«¤ê¤Êº¾µ½¤ò´ë¤Æ¤ë³¤Æ£¡Ê¿ØÆâ¹§Â§¡Ë¤Ï¡¢ÌÚºê¡ÊÊ¥¾åÂÙ»Ë¡Ë¤ò¿·²ñ¼Ò¡¦¥Í¥ª¥ì¥¯¥È¥ë¤ÎÂåÉ½¤ËÇ¤Ì¿¤··×²è¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡£
³¤Æ£¤¬»ÅÁÈ¤ó¤À¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë½¾¤¤¡¢ÀÅ²¬¸©ÆüÊÂ»Ô¤Î»ÔÄ¹¡¦×¢À¥¡Ê¥Ù¥ó¥¬¥ë¡Ë¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤ëÅÄ¸Õ¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤ÈÌÚºê¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤«¤ê¡ÊÆâÅÄÍý±û¡Ë¤ÈºäËÜ¡Ê¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡Ë¤â¿·¤¿¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤òÄÉ¤Ã¤ÆÆüÊÂ»Ô¤ËÉë¤¡¢¤½¤³¤ÇÅÄ¸Õ¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£
Ìð¼Æ¡Ê¹ÓÀîÎÉ¡¹¡Ë¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éÅÄ¸Õ¤ÎÁÇÀ¤òÄÉ¤¤»Ï¤á¤¿¤Ò¤«¤ê¤ÈºäËÜ¤Ï¡¢ÅÄ¸Õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡½¡½¡£Â³¤¤Ï¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¡Ú¸ø¼°X¡¢Instagram¡Û
¡÷tx_wowow